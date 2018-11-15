Black Friday prevê movimentação de R$ 47 milhões no ES

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Black Friday acontecerá no dia 23 de novembro e deve movimentar R$ 47 milhões no Espírito Santo, segundo dados da organização. O dia mais aguardado do ano para os "compradores de plantão" está chegando. Aacontecerá no dia 23 de novembro e deve movimentar R$ 47 milhões nosegundo dados da organização.

Rádio CBN Vitória (92,5 FM) conversou com o diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) que afirmou que, o esperado pela federação, é um crescimento de 20% em relação ao ano passado, mas não citou valores. Nesta terça-feira (14), aconversou com o diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo () que afirmou que, o esperado pela federação, é um, mas não citou valores.

"Estamos em um período de expectativa da economia brasileira; essa promoção, somada com os gastos de final de ano, faz com que os valores realmente elevados; mas esta é só uma previsão, lembrando que nossa média de lucro diário é de R$ 30 milhões em dias normais no Espírito Santo", detalhou.

Mas, segundo estimativa de dados gerados a partir do histórico das edições anteriores pela organização da blackfriday.com.br, a previsão é de que a movimentação tende a seguir a expectativa de que haverá um aumento de 19% se comparado com o ano passado na capital do Estado; cerca de R$ 8 milhões devem ser movimentados em Vitória.