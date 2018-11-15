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Mercado

Black Friday prevê movimentação de R$ 47 milhões no ES

Já em Vitória, cerca de R$ 8 milhões devem ser movimentados

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 21:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 21:33
Crédito: Getty Images
O dia mais aguardado do ano para os "compradores de plantão" está chegando. A Black Friday acontecerá no dia 23 de novembro e deve movimentar R$ 47 milhões no Espírito Santo, segundo dados da organização.
Nesta terça-feira (14), a Rádio CBN Vitória (92,5 FM) conversou com o diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) que afirmou que, o esperado pela federação, é um crescimento de 20% em relação ao ano passado, mas não citou valores.
"Estamos em um período de expectativa da economia brasileira; essa promoção, somada com os gastos de final de ano, faz com que os valores realmente elevados; mas esta é só uma previsão, lembrando que nossa média de lucro diário é de R$ 30 milhões em dias normais no Espírito Santo", detalhou.
> Procon alerta para armadilhas de lojas e sites durante a Black Friday
Mas, segundo estimativa de dados gerados a partir do histórico das edições anteriores pela organização da blackfriday.com.br, a previsão é de que a movimentação tende a seguir a expectativa de que haverá um aumento de 19% se comparado com o ano passado na capital do Estado; cerca de R$ 8 milhões devem ser movimentados em Vitória.
De acordo com Ricardo Bove, diretor do evento, o destaque fica por conta dos smartphones, seguido por televisores, notebooks e eletrodomésticos. As principais intenções de compras para a edição de 2018 devem seguir o mesmo perfil dos anos anteriores: busca por produtos de maior valor agregado.

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