Biometria de recém-nascidos passa a ser obrigatória

A identificação biométricas do recém-nascidos será utilizada na Base de Dados da Identificação Civil Nacional, onde ficarão as informações do DNI Crédito: Pixabay

O Ministério da Saúde editou uma portaria, a pedido do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que torna obrigatória a identificação biométrica de todos os recém-nascidos brasileiros.

As imagens deverão constar na Declaração de Nascidos Vivos  documento que é utilizado para retirar a certidão de nascimento  e serão armazenadas no cartório quando a criança for registrada.

As Secretarias de Vigilância em Saúde e de Atenção à Saúde, vinculadas ao Ministério da Saúde, terão 90 dias para definir como as maternidades de todo o país irão se adequar à nova determinação.

O Governo Federal pretende lançar em julho o Documento Nacional de Identificação (DNI), um aplicativo para celular que vai reunir diversos documentos na tela do celular. A identificação biométricas do recém-nascidos será utilizada na Base de Dados da Identificação Civil Nacional, onde ficarão as informações do DNI.