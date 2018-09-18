Bióloga capixaba em Hong Kong vê marido ser arrastado por força de tufão

Andaime cai de construção em Hong Kong Crédito: Maria Carolina Emerich

Uma capixaba que mora na Ásia viveu dias de tensão por causa do tufão Mangkhut, que devastou diversas cidades nas Filipinas e na China e deixou 67 mortos nos dois países. A bióloga Maria Carolina Emerich mora há um ano em Hong Kong com a família e sentiu o arranha-céu onde mora tremer devido aos ventos com rajadas de até 195 km/h no último fim de semana. Ela viu o marido ser arrastado pela força da ventania.

Maria conta que todos os moradores recebem alertas via aplicativo e que as primeiras notificações começaram no início da semana passada. A população não se desespera porque a cidade tem um monitoramento muito bom. A previsão (como aconteceu) era atingir primeiro as Filipinas. Fomos acompanhando, declarou.

A bióloga relata que, na sexta-feira (14), a população foi ter noção de que o tufão chegaria no fim de semana. Dessa vez os sinais não vieram muito antes. O vento começou forte no sábado, no fim do dia, e foi se intensificando até de madrugada. Às 11 horas o arranha-céu já estava balançando. Foi uma sensação horrível, lembrou.

Em vídeos que Maria publicou nas redes sociais é possível ver a força devastadora dos ventos, que quebrou vidros de prédios, derrubou andaimes gigantes de construções e arrancou árvores das ruas. As imagens mostram ainda que a cidade ficou com ruas praticamente inacessíveis por causa da grande quantidade de árvores derrubadas.

A bióloga também conta que passou momentos de tensão com o marido, que foi arrastado pela força do vento. Meu marido tentou passar pelo subsolo de uma torre para outra do prédio e foi levantado por uma rajada de vento e jogado contra a parede, mas aconteceu pouco do que poderia ter acontecido. Isso mostra que a gente não pode brincar com ventos dessa natureza, ressaltou. Assista ao vídeo abaixo:

Maria explicou também que, quando ficou sabendo, antes do fim de semana, do tufão Mangkhut, muita gente foi ao supermercado garantir suprimentos. Fica um caos os supermercados às vezes, mas normalmente a gente consegue, salientou.

Maria é bióloga e mora em Hong Kong há cerca de um ano Crédito: Maria Carolina Emerich

A bióloga lembrou ainda que a passagem de tufões entre julho e outubro em todos os anos é normal, no entanto a informação da imprensa local é de que o Mangkhut é o mais forte em pelo menos 50 anos. Ela relatou que, por volta de 17 horas do último domingo, ainda havia ventos muito fortes atingindo os prédio e causando destruição. Às 19 horas o tufão foi se afastando.

No ano passado o tufão que teve foi bem forte, mas não tem comparação. Apesar dos prédios em Hong Kong serem preparados para esse tipo de situação, a gente teve medo do que poderia acontecer. E olha que a informação era de que o olho do furacão estava a 100 km de Hong Kong, completou.

TEMPESTADE TROPICAL

O tufão Mangkhut ainda continua causando estrago, tendo sido rebaixado a tempestade tropical. Nas Filipinas foram 65 mortes, segundo a última apuração da Polícia Nacional.

Mais de 50 mil pessoas tiveram que sair de casa para se proteger. Já na China foram duas mortes, 213 pessoas feridas e mais de três milhões de pessoas que tiveram que sair de suas casas.