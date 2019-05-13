FASE DE MIGRAÇÃO

Bilhete único: semana começa com uso de dois validadores no Transcol

Com a atualização, a previsão é de que, a partir de julho, o cartão do Transcol tenha validade também para os ônibus municipais de Vitória

Publicado em 13 de maio de 2019

A atendente de caixa Kaila da Conceição Sousanão teve problemas na hora de validar o cartão do Transcol duas vezes Crédito: Caíque Verli

O primeiro dia útil do processo de migração de sistema de bilhetagem para o funcionamento do Bilhete Único de Transportes na Grande Vitória foi tranquilo, segundo os passageiros. Desde o último sábado e até o dia 11 de junho, os usuários do Transcol, toda vez que forem embarcar no ônibus, precisam passar o vale-transporte, ou o cartão gratuidade, em dois validadores instalados nas roletas nos coletivos e também nos terminais. Para que a catraca seja liberada, primeiro é necessário passar o cartão no validador azul - o atual. Após ouvir o sinal sonoro, o cartão é passado também no novo validador, que é vermelho.

Com a atualização, a previsão é de que, a partir de julho, o cartão do Transcol tenha validade também para os ônibus municipais de Vitória - no entanto, o passageiro vai continuar pagando duas passagens caso queira utilizar os dois sistemas de transporte. No total existem mais de 1 milhão e 200 mil cartões de passagem no Transcol - entre eles de estudante, gratuidade e cartões de vale-transporte.

A camareira Maria Aparecida Miranda, de 54 anos, usou o ônibus pela primeira vez após o início do processo e disse que não teve dificuldade. "Já tinha ouvido comentários e quando cheguei no ônibus vi o anúncio que tinha que passar o cartão uma vez e depois na catraca para ser liberada a passagem", lembra.

A atendente de caixa Kaila da Conceição Sousa também não teve problemas na hora de validar o cartão duas vezes, mas disse que não sabe o porquê da mudança. "Muitas pessoas estão desinformadas e não entendem o processo, não sabem como vai funcionar. Até o cobrador tem dificuldade para explicar para o passageiro", comenta.

PROCESSO

Esse processo de migração é considerado um passo importante para a integração total do Transcol com o sistema municipal de Vitória: com a implantação de um bilhete único, que deve ocorrer até o final do primeiro semestre de 2020, quando o passageiro poderá usar os dois tipos de coletivo pagando uma mesma passagem.

O diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo, Raphael Trés, explica que além da integração, o novo sistema também vai possibilitar novas formas de pagamento que podem ser implementadas no futuro. "É uma atualização tecnológica. No futuro, existe também a possibilidade da passagem ser paga por QRCode ou por NFC (siglas da palavra em inglês “Near Field Communication”, comunicação por campo de proximidade, em que o usuário cadastra as informações de um cartão de crédito no celular e só aproxima o celular do validador na hora de pagar", pontua ele.

Após os 30 dias de cadastro, o usuário do Transcol, para não perder o cartão, caso não tenha feito o procedimento no ônibus, terá que fazer a atualização em um dos postos de atendimento do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória GVBus: Terminais de Laranjeiras (Serra), Vila Velha e Campo Grande (Cariacica), Ufes e Loja Central (Avenida Nossa Senhora da Penha, 699, Ed. Century Tower, Torre B, lojas 8 e 9, Praia do Canto, em Vitória).

