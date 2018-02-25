Bebidas e cigarro são as cargas mais roubadas no Espírito Santo

Saques no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Manter a direção de uma carreta com a carroceria cheia de mercadorias nas rodovias que cortam o Espírito Santo vai além da preocupação com os perigos de acidente e dos percalços da pista. Caminhoneiros encaram o medo de virar alvo de quadrilhas de roubo de carga.

Na mira das gangues da estrada, o alvo preferido são os caminhões que transportam os produtos presentes em qualquer boteco de esquina: cerveja e cigarro. Também são carregamentos preferidos pelos assaltantes os de cosméticos e de produtos eletrônicos.

Em 2017, 53 ocorrências de roubo de carga foram registradas em estradas do Estado, segundo a Delegacia de Roubo de Cargas. Os pontos mais perigosos ainda estão no entroncamento entre a BR 262 e 101 na altura do trevo de Viana, locais com maior saída de veículos carregados.

Também é um ponto de preocupação o trecho de Cachoeiro de Itapemirim, na BR 101 Sul.

O chamariz dessas mercadorias é a facilidade em repassá-las para frente. São produtos que podem ser repassados ilegalmente com facilidade. Qualquer comércio pequeno vende e compra esse tipo de mercadoria roubada. A cerveja e o cigarro são pulverizados em qualquer banca ou esquina. Assim também são os eletrônicos e os cosméticos que têm grande saída, afirmou o delegado Nilton Abdala, titular da Delegacia de Roubo de Carga.

São produtos que podem ser repassados ilegalmente com facilidade. Qualquer comércio pequeno vende e compra Nilton Abdala, titular da Delegacia de Roubo de Carga

No dia 6 de fevereiro, uma quadrilha especializada em roubar cargas de cosméticos, e que fazia os motoristas reféns durante a ação, foi desarticulada. O líder do bando foi capturado em Vila Velha.

TERROR EM AÇÃO





Já fiquei na mira de uma arma por mais de uma hora. Não tem como você pensar em mais nada, só pedir a Deus pra guardar você para que possa rever sua família, contou um caminhoneiro de 44 anos, vítima de um assalto, na BR 101 Sul.

O caminhão-baú carregado de produtos alimentícios foi encontrado completamente vazio dois dias depois, na zona rural de Viana. O caminhoneiro foi liberado por criminosos no mesmo dia e pediu socorro às margens da rodovia. Me levaram para um matagal depois de fecharem meu caminhão. Dois homens ficaram comigo, apontando uma arma na minha cabeça e falando que iam me matar. Depois que receberam uma ligação, mandaram eu correr pro meio do mato sem olhar pra trás e fugiram com um carro preto, contou o motorista.

ORGANIZAÇÃO





O que a vítima descreve é a dinâmica das empreitadas das quadrilhas de saqueadores, como conta o delegado Nilton Abdala. O esquema de cada roubo de carga é muito bem definido. Os envolvidos nesses crimes possuem funções específicas, destacou.

Os criminosos usam um carro de passeio para interceptar o caminhão ou a carreta na rodovia e, sob ameaças, rendem o motorista. A vítima é levada dentro de um carro por dois assaltantes para um matagal, distante e isolado das áreas de movimento, onde fica refém. Enquanto isso, outra parte do bando aguarda um comparsa que dirige o caminhão carregado até o ponto de transbordo.

A carga do caminhão é repassada para outro caminhão que já é deixado lá para isso, assim, os bandidos fogem com a carga e abandonam o original em qualquer ponto. O que interessa aqui é a carga e não o veículo, que é mais fácil de localizar, explicou Abdala.

Apesar da necessidade do trabalho braçal para trocar a carga de caminhão, as quadrilhas possuem um pequeno número de integrantes. Quanto maior o número de pessoas envolvidas, menor será o lucro com o roubo no momento de partilhar a venda da carga e também mais gente para confiar, diz o delegado.