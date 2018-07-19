Bebê que caiu de janela tem alta hospitalar: 'Nasceu de novo', diz mãe

A estudante Laryssa dos Santos ficou aliviada com a alta hospitalar do filho Murilo Crédito: Bernardo Coutinho

bebê Murilo, de dois meses de idade, que caiu da janela do segundo andar de uma casa na última segunda-feira (16), em Piranema, Cariacica. A mãe, Laryssa Santos, de 19 anos, afirma que o filho fez todos os exames necessários para poder voltar para casa e que a avó está ansiosa para vê-lo. Teve alta hospital nesta quinta-feira (19) o, em Piranema, Cariacica. A mãe, Laryssa Santos, de 19 anos, afirma que o filho fez todos os exames necessários para poder voltar para casa e que a avó está ansiosa para vê-lo.

Larissa conta ainda que uma empresa de material de contrução a procurou e ofereceu telas de proteção para as janelas da casa. A avó da criança também mudou os móveis do quarto de lugar.

"Hoje (quinta) ele (o bebê) fez um exame de sangue e ontem (quarta) fez a segunda tomografia, agora ele está 100% bem. A minha mãe mudou os móveis do quarto de lugar e uma empresa vai doar telas de proteção para a janela, me ligaram e ofereceram. Vão instalar sábado", relata a mãe.

Além de tudo, Larissa diz, com um sorriso no rosto, o quanto está feliz com o filho de volta para casa e bem.

"Nossa eu estou tão feliz! Ele nasceu de novo! A minha mãe está ansiosa para ver ele fora do hospital. A prima dele também está mais tranquila e quer me ver para pedir desculpa. Ela ficou assustada", afirma.

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