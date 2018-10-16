Noroeste

Bebê de três meses morre em Colatina

A mãe contou para a Polícia Militar que dormia com os quatro filhos em uma cama, amamentou a criança na madrugada e, pela manhã, percebeu que ela estava morta
Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 21:48

Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves
Uma bebê de apenas três meses de idade foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (15), no bairro Honório Fraga, em Colatina, região Noroeste do Estado. A mãe contou para a Polícia Militar que dormia com os quatro filhos em uma cama, amamentou a criança na madrugada e, pela manhã, percebeu que ela estava morta.
Segundo a PM, os militares foram à residência da mulher para dar apoio ao Corpo de Bombeiros, que tentava socorrer a menina, no entanto, ela já estava morta. A mãe contou que mora no local com um sobrinho e os quatro filhos. A menina que morreu tem um irmão gêmeo. 
Por volta das 11 horas, notou que a criança dormia muito e resolveu acordá-la. Foi quando percebeu que a gêmea não respirava e chamou os bombeiros. Uma testemunha afirmou aos
policiais
que ouviu os gritos da mulher, foi até a casa para ajudar e precisou arrombar a porta, pois não encontrou a chave. Outra testemunha prestou os primeiros socorros, mas viu que a menina não apresentava sinais vitais.
Ainda de acordo com a PM, o corpo da menina estava enrijecido e com sangue nas narinas. A perícia da Polícia Civil foi acionada e a bebê foi encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A mãe foi conduzida para a 15ª Delegacia Regional de Colatina para prestar seu depoimento.
 

