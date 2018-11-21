Base da Polícia Militar na Piedade só em 2019

A base fixa daprometida para aumentar a segurança e inibir a atuação de traficantes no, em, só deve ficar pronta em 2019. O imóvel para a base da PM foi escolhido em setembro e as obras no local já começaram. A previsão inicial era para que o posto da PM fosse inaugurado até o fim deste ano. No entanto, a Secretaria de Estado da Segurança Pública () adiou a previsão de entrega da obra para janeiro.