Base da Polícia Militar na Piedade só em 2019

A base fixa da Polícia Militar prometida para aumentar a segurança e inibir a atuação de traficantes no Morro da Piedade, em Vitória, só deve ficar pronta em 2019. O imóvel para a base da PM foi escolhido em setembro e as obras no local já começaram. A previsão inicial era para que o posto da PM fosse inaugurado até o fim deste ano. No entanto, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) adiou a previsão de entrega da obra para janeiro.
Enquanto a base fixa não é inaugurada, os policiais que atuam no local ficam em viaturas e também em uma van utilizada como base móvel. O veículo fica estacionado próximo de onde será a base fixa.
De acordo com o anúncio feito pela Sesp, a base fixa da Piedade terá 10 policiais atuando em escala de plantão. Também terá uma pequena central de videomonitoramento, um drone e um mirante, para que os policiais tenham uma visão mais ampla do bairro.
O representante do Instituto Raízes Jocelino da Conceição Júnior afirmou que alguns moradores têm sentido falta da presença da PM na parte mais alta do morro. O número de policiais diminuiu. Fica uma viatura e dois policiais perto da quadra, o dia inteiro, isso é verdade. Não tem mais aquela ronda que estavam fazendo pelo bairro, disse Jocelino.
Apesar da reclamação de alguns moradores, a Polícia Militar informou que o patrulhamento em áreas elevadas da região continua sendo realizado.