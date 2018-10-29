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Deslizamento

Barreira cede e atinge imóvel em Cariacica

De acordo com a Defesa Civil, o deslizamento ocorreu devido às fortes chuvas que atingiram o Estado neste mês, mas ninguém ficou ferido. A área precisou ser isolada por causa dos novos riscos que ainda apresenta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 19:49

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 19:49

Parte de barreira cede e cai no quintal de uma residência no bairro Tucum, em Cariacica. Crédito: Internauta | Gazeta Online
Parte de uma barreira cedeu e caiu no quintal de uma residência na Rodovia Governador José Sette, no bairro Tucum, em Cariacica, no dia 15 deste mês.
De acordo com a Defesa Civil, o deslizamento ocorreu devido às fortes chuvas que atingiram o Estado, mas ninguém ficou ferido. A área precisou ser isolada por causa dos novos riscos que ainda apresenta.
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No local, residem cinco pessoas. Entre elas, a doméstica Isadora Oliveira de Jesus, de 34 anos. Isadora conta que a família está abrigada na casa de parentes, e teme que, caso volte a chover, a casa desabe.
"Estou desesperada. Temo que continue chovendo e a situação piore. Cada vez que um veículo passa na pista, mais barro desce. Não consegui retirar nada do meu imóvel porque tenho medo de entrar e ele desabar", relatou.
Outro problema é apresentado pela autônoma Tânia Luciene dos Santos Lemos, vizinha da Isadora. Segundo ela, um poste de energia ameça cair na região e outras residências podem ser atingidas.
"Tem um poste da energia que pode cair a qualquer momento. Se ele cair, a casa do meu irmão e de outras famílias podem ser atingidas", afirmou.
Tânia disse ainda que, caso a situação não seja resolvida e ninguém tome providências, moradores da região farão um protesto para interditar a rodovia. Entretanto a data ainda não foi definida.
Em nota, a Prefeitura de Cariacica disse que a área é de responsabilidade do Estado e que o Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES) já foi notificado. Quanto ao poste, a EDP foi acionada para que tome as medidas cabíveis ao problema.
"A Defesa Civil de Cariacica orientou a família a deixar a residência, que está próxima a uma barreira na rodovia José Sette. A área, que é estadual, já foi isolada e foi comunicado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) e à EDP Escelsa para que tomem as medidas necessárias porque, além do risco iminente de deslizamento, ainda há no local um poste de distribuição de energia elétrica, que pode cair sobre a casa".
Procurada pela reportagem do Gazeta Online, a EDP informou que agentes estiveram no local e realizaram medidas paliativas no poste. A substituição do equipamento está programada ainda para esta semana.
"A EDP informa que uma equipe esteve no local e realizou um reparo emergencial no poste, eliminando o risco iminente. A Empresa esclarece ainda que o equipamento está sendo monitorado e sua substituição está programada para ser realizada até o final dessa semana".

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