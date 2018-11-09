Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

Barranco cede na Ilha do Príncipe em Vitória

A Defesa Civil informou que 6 mil pessoas estão em área de risco em Vitória; no deslizamento, ninguém ficou ferido

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 19:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 19:10
Parte de um talude deslizou no início da tarde desta sexta-feira (9), na Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Natalia Bourguignon
Uma parte de um talude - uma inclinação na superfície lateral de um aterro - na Ilha do Príncipe, em Vitória, deslizou e atingiu a varanda de uma moradora no início da tarde desta sexta-feira (9).
> TEMPO REAL | Os transtornos da chuva no ES
Nilce Alcântara da Silva, de 75 anos, mora com o marido, a filha e o genro no local. Ninguém ficou ferido. "A chuva veio forte sobre o peso da terra na casa de cima, que está em estado de risco. Aí veio tudo para baixo", disse. 
Nilce Alcântara da Silva, de 75 anos, mora com o marido, a filha e o genro no local Crédito: Natalia Bourguignon
A Defesa Civil informou que 6 mil pessoas estão em área de risco em Vitória.
VEJA VÍDEO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência
Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados