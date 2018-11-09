Barranco cede na Ilha do Príncipe em Vitória

Parte de um talude deslizou no início da tarde desta sexta-feira (9), na Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Natalia Bourguignon

Uma parte de um talude - uma inclinação na superfície lateral de um aterro - na Ilha do Príncipe, em Vitória, deslizou e atingiu a varanda de uma moradora no início da tarde desta sexta-feira (9).

Nilce Alcântara da Silva, de 75 anos, mora com o marido, a filha e o genro no local. Ninguém ficou ferido. "A chuva veio forte sobre o peso da terra na casa de cima, que está em estado de risco. Aí veio tudo para baixo", disse.

Nilce Alcântara da Silva, de 75 anos, mora com o marido, a filha e o genro no local Crédito: Natalia Bourguignon

A Defesa Civil informou que 6 mil pessoas estão em área de risco em Vitória.