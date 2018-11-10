Barranco ameaça ceder na Ilha do Príncipe em Vitória

Uma parte de um talude - uma inclinação na superfície lateral de um aterro - na Ilha do Príncipe, em Vitória, deslizou e atingiu a varanda de uma moradora no início da tarde desta sexta-feira (9). Anteriormente foi publicado que o barranco havia cedido, mas a prefeitura de Vitória diz que a lona colocada é para evitar que um deslizamento maior de terra ocorra.