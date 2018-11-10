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Chuva no ES

Barranco ameaça ceder na Ilha do Príncipe em Vitória

A Defesa Civil informou que 6 mil pessoas estão em área de risco em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 21:37

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 21:37

Parte de um talude deslizou no início da tarde desta sexta-feira (9), na Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Natalia Bourguignon
Uma parte de um talude - uma inclinação na superfície lateral de um aterro - na Ilha do Príncipe, em Vitória, deslizou e atingiu a varanda de uma moradora no início da tarde desta sexta-feira (9). Anteriormente foi publicado que o barranco havia cedido, mas a prefeitura de Vitória diz que a lona colocada é para evitar que um deslizamento maior de terra ocorra.
> TEMPO REAL | Os transtornos da chuva no ES
Nilce Alcântara da Silva, de 75 anos, mora com o marido, a filha e o genro no local. Ninguém ficou ferido. "A chuva veio forte sobre o peso da terra na casa de cima, que está em estado de risco. Aí veio tudo para baixo", disse. 
Nilce Alcântara da Silva, de 75 anos, mora com o marido, a filha e o genro no local Crédito: Natalia Bourguignon
A Defesa Civil informou que 6 mil pessoas estão em área de risco em Vitória.
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