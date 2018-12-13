Barra do Jucu: short encontrado no mar pode ser de criança afogada

Equipes doque fazem buscas pelo menino Geanderson Custódio, de 9 anos, queda, em, na tarde de sábado (8), encontraram um short que pode ser do menino. Os bombeiros solicitaram imagens de videomonitoramento para comparar a peça de roupa encontrada com a que o menino usava no dia que entrou no mar. O short foi encontrado na noite desta quarta-feira (12), perto da Ponte da Madalena, também na Barra do Jucu.

"Ainda não temos certeza se a peça era do menino. Ainda vamos ter que comparar com as imagens do dia do desaparecimento. O que a gente pode garantir até agora é que as buscas continuam", afirma o Tenente Coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros que informou, ainda, que nesta quinta-feira as buscas foram reforçadas. "Estamos usando quadriciclos e expandimos a nossa área de buscas, estamos fazer tudo que se pode fazer", finaliza.