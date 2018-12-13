Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Barra do Jucu: short encontrado no mar pode ser de criança afogada
Procura

Barra do Jucu: short encontrado no mar pode ser de criança afogada

A peça de roupa foi encontrada perto da Ponte da Madelena, em Vila Velha

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 18:46
Praia da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Equipes do Corpo de Bombeiros que fazem buscas pelo menino Geanderson Custódio, de 9 anos, que desapareceu no mar da Barra do Jucu, em Vila Velha, na tarde de sábado (8), encontraram um short que pode ser do menino. Os bombeiros solicitaram imagens de videomonitoramento para comparar a peça de roupa encontrada com a que o menino usava no dia que entrou no mar. O short foi encontrado na noite desta quarta-feira (12), perto da Ponte da Madalena, também na Barra do Jucu.
> Mãe de menino que desapareceu no mar perdeu filha vítima de bala perdida
"Ainda não temos certeza se a peça era do menino. Ainda vamos ter que comparar com as imagens do dia do desaparecimento. O que a gente pode garantir até agora é que as buscas continuam", afirma o Tenente Coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros que informou, ainda, que nesta quinta-feira as buscas foram reforçadas. "Estamos usando quadriciclos e expandimos a nossa área de buscas, estamos fazer tudo que se pode fazer", finaliza. 
> Corpo é encontrado na região onde meninos desapareceram em Vila Velha
A família de Geanderson acompanha os trabalhos dos bombeiros na Praia do Barrão, em Vila Velha, disse que foi comunicada sobre o short encontrado mas que espera uma resposta dos bombeiros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Maria
Fernanda Caliari inaugura seu novo endereço fashion em Vitória
Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados