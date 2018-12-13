Barra do Jucu: short encontrado no mar pode ser de criança afogada

Equipes do Corpo de Bombeiros que fazem buscas pelo menino Geanderson Custódio, de 9 anos, que desapareceu no mar da Barra do Jucu, em Vila Velha, na tarde de sábado (8), encontraram um short que pode ser do menino. Os bombeiros solicitaram imagens de videomonitoramento para comparar a peça de roupa encontrada com a que o menino usava no dia que entrou no mar. O short foi encontrado na noite desta quarta-feira (12), perto da Ponte da Madalena, também na Barra do Jucu.
"Ainda não temos certeza se a peça era do menino. Ainda vamos ter que comparar com as imagens do dia do desaparecimento. O que a gente pode garantir até agora é que as buscas continuam", afirma o Tenente Coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros que informou, ainda, que nesta quinta-feira as buscas foram reforçadas. "Estamos usando quadriciclos e expandimos a nossa área de buscas, estamos fazer tudo que se pode fazer", finaliza.
A família de Geanderson acompanha os trabalhos dos bombeiros na Praia do Barrão, em Vila Velha, disse que foi comunicada sobre o short encontrado mas que espera uma resposta dos bombeiros.