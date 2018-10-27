Bandidos usam foto de família para aplicar golpes no ES

Foto da família que foi usada para o golpe, no Espírito Santo Crédito: Paulo Cordeiro / Tv gazeta

Um golpe pela internet está tirando o sono de uma família em Vitória. A foto do casal e do filho foi usada por criminosos para atrair vítimas em sites de compra e venda. Na hora de fechar o negócio, ao invés de comprar o produto anunciado, o suposto cliente assaltava o vendedor. Agora, a família está sendo ameaçada pelas vítimas dos assaltantes. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Para o casal Analine e Wesley Carneiro, o uso da foto da família foi para dar mais credibilidade aos criminosos antes do golpe.

"A pessoa coloca lá uma foto de família, marca com a vítima, chega na hora e assalta. Aí minha foto fica lá", disse Wesley.

Os dois contaram que ficaram sabendo do uso indevido da foto depois que começaram a receber as ameaças. Em um áudio recebido em um aplicativo de mensagens, um homem culpa Wesley e diz que já sabe onde a família mora.

"Dizem que têm o endereço da minha casa, o número, tudo. Eu tenho medo de acontecer o pior comigo, quando eu estiver andando com a minha família e atentarem contra mim", falou Wesley.

INVESTIGAÇÃO

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). O delegado Brenno Almeida, responsável pelo caso, disse que já está investigando o caso e explicou que é comum criminosos usarem fotos e dados de outras pessoas para cometer crimes pela internet.

"Os criminosos se utilizam desse artifício de criar um perfil falso, utilizando dados de terceiros que não têm nada a ver e muitas vezes nem sabem o que está acontecendo. Só vão saber quando acontece uma situação igual a dessa família", explicou.

Casal disse que está sendo ameaçado após foto ser usada indevidamente na internet para golpe Crédito: Paulo Cordeiro / Tv gazeta

O delegado também dá algumas orientações para quem costuma fazer negócios em sites de compra e venda.