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BR 101

Bandidos roubam caminhão da Peppa Pig e show é cancelado no ES

O show foi remarcado para o dia 4 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2018 às 19:43

Publicado em 20 de Outubro de 2018 às 19:43

Espetáculo Peppa Pig: Brincando de ser grande Crédito: Divulgação
Cerca de duas mil pessoas ficarão sem o espetáculo "Peppa Pig: Brincando de Ser Grande" neste domingo (21) após o caminhão que transportava o cenário e equipamentos para o show ser assaltado. O crime ocorreu na BR 101, no Rio de de Janeiro, na madrugada deste sábado (20). A nova apresentação está marcada para o dia 4 de novembro.
Segundo o produtor do espetáculo, Maicon Fontoura, o caminhão que transportava os equipamentos foi alvo de tiros, destruindo o cenário que seria usado no show. Além disso, foram levados equipamentos eletrônicos, computadores e dinheiro. O veículo estava a cerca de 10 km da divisa com o Espírito Santo. 
Ele não soube informar quantas pessoas renderam os dois motoristas, mas explicou que mais de um carro cercou o caminhão na estrada. O prejuízo ainda não foi calculado. A equipe de aproximadamente 20 pessoas voltou para São Paulo ao saber do ocorrido.
Tenho que agradecer pela vida dos motoristas, pessoas honestas que estavam a trabalho e tiveram que passar por esta situação. É a primeira vez que passamos por isso. Nós não seremos os primeiros e nem os últimos, a sensação de impunidade é muito grande, disse.
Ingressos
O empresário Patrick Ribeiro, responsável pela organização do evento, destacou que o show foi remarcado para o dia 4 de novembro, em Vila Velha, em duas sessões. Os ingressos adquiridos são válidos para o próximo espetáculo. Já quem desejar o dinheiro de volta poderá ir ao local em que adquiriu o ingresso para trocá-lo.
Desde já, nos desculpamos às pessoas que adquiriram os ingressos por qualquer transtorno. Até o conteúdo de um espetáculo infantil foi alvo de assaltantes, nada escapa. Cada dia que passa estamos mais reféns dos bandidos, lamentou o empresário.
9853 - Caique Verli - Bandidos oubam caminhão da Peppa Pig e show é cancelado no ES - 1.24s - 20- 10- 18
 

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