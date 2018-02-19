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Serra

Bandidos rejeitam celular 'barato' e roubam cadela na Serra

Criminosos saíram de um Pálio cor prata quando cometeram o assalto; policiais disseram à dono do animal que mesmo veículo está envolvido em outros crimes na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 18:37

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 18:37

Crédito: Arquivo Pessoal
Bandidos fugiram com uma cadela após um assalto em São Patrício, na Serra, na manhã deste domingo (18). A intenção dos criminosos era roubar o celular do homem que passeava com animal, mas, ao perceberem que o aparelho era de baixo valor, roubaram a cadelinha, de nome "Princesa".
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Segundo a vendedora Erika Alves, tutora da cadela, quem passeava com o animal era um irmão dela. "Ele levou a Princesa na rua. De repente três homens em um Pálio de cor prata se aproximaram e anunciaram o assalto. Um deles pediu o celular, mas como era antigo eles não quiseram. Então o outro deu a ideia de pegar a cachorrinha no lugar", afirmou.
VEJA VÍDEO
Câmeras de videomonitoramento da região registraram o momento em que o veículo passou pelo local antes do crime.
Na delegacia, onde registrou um boletim de ocorrência, Erika foi informada por policiais que o mesmo veículo utilizado no crime está sendo procurado por suposto uso em outros assaltos na região.
Bandidos rejeitam celular barato e roubam cadela na Serra
Passado o susto, a história teve um final feliz. A cadelinha "Princesa" foi encontrada na rodovia Audifax Barcelos, Serra, no final da manhã do último domingo (18).

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