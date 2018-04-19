Bandidos levam R$ 60 mil em cabelos de salão

Um salão de beleza localizado na Rua Humberto Serrano, na Praia da Costa, em Vila Velha, foi arrombado por volta das 2 horas da madrugada de ontem.
Os funcionários foram surpreendidos quando chegaram para trabalhar e encontraram o portão sem os três cadeados, e a porta de vidro quebrada.
Os criminosos levaram uma televisão de 65 polegadas, computador, a máquina de cartão, uma balança e o dinheiro que estava no caixa. Além disso, foram levadas seis caixas com cabelo natural.
A mercadoria já estava embalada para ser enviada a compradores de outros estados e estava avaliada em R$ 60 mil.
A gerente do estabelecimento, Rutileia de Oliveira, acredita que quem cometeu o crime saiba quanto vale o material furtado.
É uma pessoa que sabe que é uma coisa de valor, porque são cabelos brasileiros. Avaliamos o prejuízo das mercadorias em cerca de R$ 60 mil. É horrível chegar para trabalhar e se deparar com uma situação como essa, estou trêmula ainda. A gente se sente totalmente inseguro, desabafou.
O proprietário do salão, Milton César Gomes, 42 anos, contou que precisou contratar um investigador particular para tentar identificar os criminosos. Precisei investir para tentar reaver os meus bens, ou pelo menos identificar os bandidos, disse.
Policiamento
A Policia Militar informou que realiza policiamento ostensivo em toda a região por meio de viaturas, motopatrulha e também policiamento a pé.
Ressaltou que está à disposição para atender qualquer ocorrência através do Ciodes e lembra que é de extrema importância que todos os casos sejam registrados pelo 190 e também em uma delegacia, para que sejam investigados.
De acordo com a instituição, o comando do 4° Batalhão da Polícia Militar está à disposição para conversar com a comunidade para, juntos, traçarem medidas mais eficazes de segurança pública para a região.
Os moradores também podem colaborar com o trabalho da polícia através de denúncias, por meio Disque Denúncia (181). O sigilo e anonimato são garantidos. Os suspeito e o veículo não foram localizados. A vítima foi orientada a registrar o fato na delegacia.
Bandidos levam R$60 mil em cabelos de salão
Entrevista
Proprietário de salão de beleza há 15 anos, Milton César Gomes, 42, foi vítima dos criminosos pela segunda vez.
Qual a sensação de chegar para trabalhar e encontrar o salão destruído?
Eu me senti completamente desprotegido. No salão tinha porta de vidro, de aço e três cadeados. Nada foi suficiente para impedir o assalto.
O senhor tem esperanças de conseguir recuperar o prejuízo?
A polícia disse que é muito difícil conseguir identificar os criminosos e recuperar os meus bens. Contratei um investigador particular para tentar pelo menos colocar os bandidos atrás das grades e, quem sabe, recuperar algum bem.
O que falta para que a sensação de insegurança diminua?
Falta segurança pública. Em segurança privada eu investi, estava bem amparado. Mas nada adianta se não temos segurança pública de qualidade e punições mais rígidas.
Com informações de Gabrieli Manganelli e Bianca Vailant