Bandidos levam R$ 60 mil em cabelos de salão

Fios são naturais e dono contratou até investigador para tentar identificar ladrões Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um salão de beleza localizado na Rua Humberto Serrano, na Praia da Costa, em Vila Velha, foi arrombado por volta das 2 horas da madrugada de ontem.

Os funcionários foram surpreendidos quando chegaram para trabalhar e encontraram o portão sem os três cadeados, e a porta de vidro quebrada.

Os criminosos levaram uma televisão de 65 polegadas, computador, a máquina de cartão, uma balança e o dinheiro que estava no caixa. Além disso, foram levadas seis caixas com cabelo natural.

A mercadoria já estava embalada para ser enviada a compradores de outros estados e estava avaliada em R$ 60 mil.

A gerente do estabelecimento, Rutileia de Oliveira, acredita que quem cometeu o crime saiba quanto vale o material furtado.

É uma pessoa que sabe que é uma coisa de valor, porque são cabelos brasileiros. Avaliamos o prejuízo das mercadorias em cerca de R$ 60 mil. É horrível chegar para trabalhar e se deparar com uma situação como essa, estou trêmula ainda. A gente se sente totalmente inseguro, desabafou.

O proprietário do salão, Milton César Gomes, 42 anos, contou que precisou contratar um investigador particular para tentar identificar os criminosos. Precisei investir para tentar reaver os meus bens, ou pelo menos identificar os bandidos, disse.

Salão de beleza localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, foi arrombado durante a madrugada. Funcionários encontraram o portão sem os três cadeados na manhã de ontem Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Policiamento

A Policia Militar informou que realiza policiamento ostensivo em toda a região por meio de viaturas, motopatrulha e também policiamento a pé.

Ressaltou que está à disposição para atender qualquer ocorrência através do Ciodes e lembra que é de extrema importância que todos os casos sejam registrados pelo 190 e também em uma delegacia, para que sejam investigados.

De acordo com a instituição, o comando do 4° Batalhão da Polícia Militar está à disposição para conversar com a comunidade para, juntos, traçarem medidas mais eficazes de segurança pública para a região.

Os moradores também podem colaborar com o trabalho da polícia através de denúncias, por meio Disque Denúncia (181). O sigilo e anonimato são garantidos. Os suspeito e o veículo não foram localizados. A vítima foi orientada a registrar o fato na delegacia.

Your browser does not support the audio element. Bandidos levam R$60 mil em cabelos de salão

Entrevista

Proprietário de salão de beleza há 15 anos, Milton César Gomes, 42, foi vítima dos criminosos pela segunda vez.

Qual a sensação de chegar para trabalhar e encontrar o salão destruído?

Eu me senti completamente desprotegido. No salão tinha porta de vidro, de aço e três cadeados. Nada foi suficiente para impedir o assalto.

O senhor tem esperanças de conseguir recuperar o prejuízo?

A polícia disse que é muito difícil conseguir identificar os criminosos e recuperar os meus bens. Contratei um investigador particular para tentar pelo menos colocar os bandidos atrás das grades e, quem sabe, recuperar algum bem.

O que falta para que a sensação de insegurança diminua?

Falta segurança pública. Em segurança privada eu investi, estava bem amparado. Mas nada adianta se não temos segurança pública de qualidade e punições mais rígidas.