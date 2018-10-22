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Viu o Ted?

Bandidos invadem casa e furtam cachorro em Vila Velha

Família faz apelo para que cachorro seja devolvido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 00:19

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 00:19

Família afirma que o Ted foi furtado em Jardim Colorado Crédito: Arquivo Pessoal
Uma família de Jardim Colorado, em Vila Velha, teve uma surpresa desagradável, ao retornar para casa no início da noite deste sábado (20). Bandidos arrombaram a residência e levaram diversos itens. Na ação, o cachorro, da raça Shih-tzu, também foi levado pelos bandidos. Os donos fazem um apelo para que o cãozinho seja devolvido.
A comerciante Samanta Gonçalves Barbosa, 31 anos, conta que saiu de casa para um evento da igreja que frequenta e quando retornou com a filha e o marido verificou que o cadeado da casa estava serrado. Encontraram a residência toda revirada e deram falta de uma televisão de 34 polegadas, notebook e alguns aparelhos domésticos.
Ele (Ted) sempre fica na varanda. Eu saí para levar minha filha para um evento na igreja e, quando voltei, eu vi de longe que o cadeado estava arrombado. Corremos e foi quando vimos que a casa estava toda revirada, disse.
Samanta conta que procurou o pequeno Ted e não o encontrou. Ela acredita que o cachorro tenha sido levado para ser vendido. A pelagem do Ted é branca com caramelho. Ele tem três anos e sete meses e está com a família desde filhote. A casa tem uma cerca alta e ele não pula. Eles (os bandidos) saíram e fecharam o trinco do portão, afirmou.
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A comerciante espera que o cachorro seja devolvido. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato por meio do telefone (27) 99760-2603.
"Espero que se alguém o viu, entre em contato conosco. Ele é o xodó da nossa casa. Ele é carinhoso e faz muita falta para a gente, disse.

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