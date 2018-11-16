Bandido invade delegacia e furta metralhadora e munição no ES

Bandido invade delegacia da Polícia Civil, em São Gabriel da Palha, e rouba armas e munição Crédito: Reprodução

A Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, na região Noroeste do Estado, foi alvo de um criminoso na noite desta quinta-feira (15). O criminoso arrombou a porta dos fundos da unidade policial, levou armas e munições e conseguiu fugir sem ser visto.

De acordo com a Polícia Civil, era 22h quando um policial percebeu que a delegacia, localizada no Centro do município, havia sido furtada. Ele percebeu que uma sala estava com a porta aberta e verificou que havia indícios de arrombamento, pois tinha danos na fechadura e no batente da madeira. Depois, viu que a porta que dá acesso à garagem também estava aberta e com sinais de que foi arrombada.

A equipe de investigadores foi chamada e ficou constatado que alguns objetos haviam sido furtados: uma metralhadora MT .40, uma arma CT .30, além de dois carregadores com 30 munições cada um. Foi realizada a perícia no local e a equipe da delegacia está em diligências.

A assessoria da Polícia Civil informou que o inventário sobre os objetos que foram levados ainda não foi concluído. As equipes estão em campo realizando as investigações. Informações sobre o paradeiro do criminoso podem ser repassadas pelo serviço Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181 e pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. Imagens e vídeos de ações de bandidos podem ser anexados à página da internet.