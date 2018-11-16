Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Bandido invade delegacia e furta metralhadora e munição no ES
Nem delegacia escapa...

Bandido invade delegacia e furta metralhadora e munição no ES

Bandido quebrou a fechadura da porta dos fundos do local. Além de uma metralhadora e uma carabina, foram levadas 60 munições

Publicado em 16 de Novembro de 2018 às 14:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2018 às 14:58
Bandido invade delegacia da Polícia Civil, em São Gabriel da Palha, e rouba armas e munição Crédito: Reprodução
A Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, na região Noroeste do Estado, foi alvo de um criminoso na noite desta quinta-feira (15). O criminoso arrombou a porta dos fundos da unidade policial, levou armas e munições e conseguiu fugir sem ser visto.
De acordo com a Polícia Civil, era 22h quando um policial percebeu que a delegacia, localizada no Centro do município, havia sido furtada. Ele percebeu que uma sala estava com a porta aberta e verificou que havia indícios de arrombamento, pois tinha danos na fechadura e no batente da madeira. Depois, viu que a porta que dá acesso à garagem também estava aberta e com sinais de que foi arrombada.
A equipe de investigadores foi chamada e ficou constatado que alguns objetos haviam sido furtados: uma metralhadora MT .40, uma arma CT .30, além de dois carregadores com 30 munições cada um. Foi realizada a perícia no local e a equipe da delegacia está em diligências.
A assessoria da Polícia Civil informou que o inventário sobre os objetos que foram levados ainda não foi concluído. As equipes estão em campo realizando as investigações. Informações sobre o paradeiro do criminoso podem ser repassadas pelo serviço Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181 e pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. Imagens e vídeos de ações de bandidos podem ser anexados à página da internet.
Vídeo divulgado pela polícia mostra o momento em que o bandido foge com as armas e munição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica
Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados