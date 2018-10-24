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Banco de Leite do Hucam está com estoque baixo e pede doações

Instituição atende cerca de 25 bebês, os quais precisam ingerir 5 litros de leite materno por dia. Entretanto, com a baixa nos estoques, apenas 2,5 litros estão sendo disponibilizados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 20:31

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 20:31

O leite materno é o alimento mais importante para o desenvolvimento de um bebê Crédito: Divulgação / Flickr
O Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam-Ufes), localizado na Avenida Marechal Campos, em Vitória, está precisando de doações.
A instituição atende cerca de 25 bebês, os quais precisam ingerir 5 litros de leite materno por dia. Entretanto, com a baixa nos estoques, apenas 2,5 litros estão sendo disponibilizados para alimentá-los.
A coordenadora do Banco de Leite Humano, Mônica Pontes, afirma que no final no ano o número de doadoras tende a cair e reforça o pedido de doação às mães.
"O estoque está baixo e, quando o final do ano se aproxima, ele tende a cair mais ainda. Precisamos de doações para conseguir normalizá-lo. O leite materno é o alimento mais importante para o desenvolvimento de um bebê", disse.
A mulher que deseja ajudar pode comparecer até o hospital ou entrar em contato pelo telefone (27) 3335-7515. O Hucam disponibiliza estrutura e profissionais para buscar o leite nas residências.
 

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