Banco de Leite do Hucam está com estoque baixo e pede doações

O leite materno é o alimento mais importante para o desenvolvimento de um bebê Crédito: Divulgação / Flickr

A instituição atende cerca de 25 bebês, os quais precisam ingerir 5 litros de leite materno por dia. Entretanto, com a baixa nos estoques, apenas 2,5 litros estão sendo disponibilizados para alimentá-los.

A coordenadora do Banco de Leite Humano, Mônica Pontes, afirma que no final no ano o número de doadoras tende a cair e reforça o pedido de doação às mães.

"O estoque está baixo e, quando o final do ano se aproxima, ele tende a cair mais ainda. Precisamos de doações para conseguir normalizá-lo. O leite materno é o alimento mais importante para o desenvolvimento de um bebê", disse.

A mulher que deseja ajudar pode comparecer até o hospital ou entrar em contato pelo telefone (27) 3335-7515. O Hucam disponibiliza estrutura e profissionais para buscar o leite nas residências.