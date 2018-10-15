Balanço do feriadão: 37 acidentes nas rodovias que cortam o ES

Acidente na Segunda Ponte Crédito: Oliveira Alves | TV Gazeta

O número de acidentes nas estradas federais que cortam o Espírito Santo aumentou 37% neste feriadão de Nossa Senhora Aparecida em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (15) pela Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com o balanço, foram 37 acidentes neste feriado contra 27 no ano passado. Foram registradas duas mortes e 34 pessoas feridas neste ano. Em 2017, 29 pessoas tiveram algum tipo de ferimento e uma vítima morreu.

Segundo a PRF, no período do feriado, foram realizados 724 testes de alcoolemia, popularmente conhecido como "teste do bafômetro". Os fiscais de trânsito autuaram 16 pessoas por embriaguez na direção. Em junho deste ano, a Lei Seca, que reduz a tolerância para quantidade de álcool no organismo completou dez anos.

DESCUMPRIMENTO DE SINALIZAÇÃO PROVOCA ACIDENTES

O descumprimento da sinalização de trânsito por condutores tem sido um fator para o aumento desses acidentes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Estado, desde o início do ano até o presente momento foram realizadas 2.678 fiscalizações em pessoas e 2.662 fiscalizações em veículos. Dessas fiscalizações foram registrados 171 casos de ultrapassagem em faixa dupla contínua e 99 veículos recolhidos.

um bebê de seis meses foi arremessado na Segunda Ponte a uma distância de 10 metros após o carro onde estava bater em outro. A mãe da criança também foi jogada para fora do veículo. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a um hospital. Na manhã de sábado (13),a uma distância de 10 metros após o carro onde estava bater em outro. A mãe da criança também foi jogada para fora do veículo. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a um hospital.