Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Balanço do feriadão: 37 acidentes nas rodovias que cortam o ES
Nossa Senhora Aparecida

Balanço do feriadão: 37 acidentes nas rodovias que cortam o ES

O boletim apontou que durante o feriado do ano passado 27 acidentes foram registrados. Enquanto que neste ano o número de acidentes aumentou 37%, sendo registradas 37 vítimas.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 19:31

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 19:31

Acidente na Segunda Ponte Crédito: Oliveira Alves | TV Gazeta
O número de acidentes nas estradas federais que cortam o Espírito Santo aumentou 37% neste feriadão de Nossa Senhora Aparecida em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (15) pela Polícia Rodoviária Federal. 
De acordo com o balanço, foram 37 acidentes neste feriado contra 27 no ano passado. Foram registradas duas mortes e 34 pessoas feridas neste ano. Em 2017, 29 pessoas tiveram algum tipo de ferimento e uma vítima morreu.
Segundo a PRF, no período do feriado, foram realizados 724 testes de alcoolemia, popularmente conhecido como "teste do bafômetro". Os fiscais de trânsito autuaram 16 pessoas por embriaguez na direção. Em junho deste ano, a Lei Seca, que reduz a tolerância para quantidade de álcool no organismo completou dez anos.  
DESCUMPRIMENTO DE SINALIZAÇÃO PROVOCA ACIDENTES
O descumprimento da sinalização de trânsito por condutores tem sido um fator para o aumento desses acidentes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Estado, desde o início do ano até o presente momento foram realizadas 2.678 fiscalizações em pessoas e 2.662 fiscalizações em veículos. Dessas fiscalizações foram registrados 171 casos de ultrapassagem em faixa dupla contínua e 99 veículos recolhidos.
Na manhã de sábado (13), um bebê de seis meses foi arremessado na Segunda Ponte a uma distância de 10 metros após o carro onde estava bater em outro. A mãe da criança também foi jogada para fora do veículo. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a um hospital.
A Policia Rodoviária Federal, informou que o veículo em que a família estava realizou um retorno proibido antes de ser atingido. O carro seguia no sentido Centro de Vitória quando tentou retornar em cima da Segunda Ponte por uma passagem que é permitida apenas para ambulâncias, viaturas e outros veículos oficiais. Quem dirigia o outro carro na passagem preferencial sentido Cariacica era um bombeiro que disse que não teve como conter a batida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados