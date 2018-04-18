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Água não escoa

Bairros de Vila Velha continuam alagados nesta quarta-feira

Mesmo com a chuva dando trégua em alguns momentos, a situação permanece a mesma na região da Grande Cobilândia

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 09:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 09:47
A chuva forte, que provocou um caos na Grande Vitória, começou na segunda (16), mas os moradores de alguns bairro de Vila Velha, principalmente na Grande Cobilândia, estão com as ruas alagadas desde domingo (15). A chuva para e volta em determinados momentos do dia e, hoje, já na quarta-feira (18), a água não desce e continua pelas vias. 
A reportagem da Rádio CBN Vitória está no local e mostra que a situação não muda em Jardim Marilândia e Cobilândia, mesmo quando a chuva dá uma trégua. Segundo os moradores, toda vez que chove, essa é a realidade deles. Veja o comparativo de dois dias nas fotos. 
TERÇA-FEIRA
QUARTA-FEIRA
CRECHE VOLTA A FUNCIONAR
Sem aulas na segunda e na terça, uma creche em Jardim Marilândia retornou as aulas nesta quarta. O pedreiro Jaderson Coelho conta como fez para chegar ao local. "É muito complicado. Tive que passar nessa água com a minha filha de 4 anos na bicicleta para deixá-la na creche. As aulas foram canceladas na segunda e terça-feira e retomadas hoje".
O pedreiro Jaderson Coelho Crédito: Caíque Verli
Segundo um funcionário da Unidade Municipal de Ensino Infantil José Silvério Machado, as crianças estão chegando atrasadas porque ainda têm dificuldade de acesso.
Na Grande Terra Vermelha, também em Vila Velha, há pontos de alagamento.
Com informações de Caíque Verli
PREFEITURA DE VILA VELHA
Sobre os alagamentos na região de Cobilândia, o secretário de Obras de Vila Velha, Luiz Otávio Machado de Carvalho disse à Rádio CBN Vitória nesta terça-feira que a Prefeitura está mapeando os pontos mais críticos, mas alegou que o bairro é muito baixo. "É importante frisar que Cobilândia tem muitas residências construídas abaixo ou no nível do mar, o que dificulta", afirma o secretário.
Carvalho disse ainda que a solução definitiva passa pela construção de estações de bombeamento na região, mas que isso depende de parcerias com o Governo do Estado.
Bairros de Vila Velha continuam alagados nesta quarta-feira

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