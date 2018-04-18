Bairros de Vila Velha continuam alagados nesta quarta-feira

A chuva forte, que provocou um caos na Grande Vitória, começou na segunda (16), mas os moradores de alguns bairro de Vila Velha, principalmente na Grande Cobilândia, estão com as ruas alagadas desde domingo (15). A chuva para e volta em determinados momentos do dia e, hoje, já na quarta-feira (18), a água não desce e continua pelas vias.

Jardim Marilândia e Cobilândia, mesmo quando a chuva dá uma trégua. Segundo os moradores, toda vez que chove, essa é a realidade deles. Veja o comparativo de dois dias nas fotos. A reportagem da Rádio CBN Vitória está no local e mostra que a situação não muda em, mesmo quando a chuva dá uma trégua. Segundo os moradores, toda vez que chove, essa é a realidade deles. Veja o comparativo de dois dias nas fotos.

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

CRECHE VOLTA A FUNCIONAR

Sem aulas na segunda e na terça, uma creche em Jardim Marilândia retornou as aulas nesta quarta. O pedreiro Jaderson Coelho conta como fez para chegar ao local. "É muito complicado. Tive que passar nessa água com a minha filha de 4 anos na bicicleta para deixá-la na creche. As aulas foram canceladas na segunda e terça-feira e retomadas hoje".

O pedreiro Jaderson Coelho Crédito: Caíque Verli

Segundo um funcionário da Unidade Municipal de Ensino Infantil José Silvério Machado, as crianças estão chegando atrasadas porque ainda têm dificuldade de acesso.

Na Grande Terra Vermelha, também em Vila Velha, há pontos de alagamento.

Com informações de Caíque Verli

PREFEITURA DE VILA VELHA

Sobre os alagamentos na região de Cobilândia, o secretário de Obras de Vila Velha, Luiz Otávio Machado de Carvalho disse à Rádio CBN Vitória nesta terça-feira que a Prefeitura está mapeando os pontos mais críticos, mas alegou que o bairro é muito baixo. "É importante frisar que Cobilândia tem muitas residências construídas abaixo ou no nível do mar, o que dificulta", afirma o secretário.

Carvalho disse ainda que a solução definitiva passa pela construção de estações de bombeamento na região, mas que isso depende de parcerias com o Governo do Estado.