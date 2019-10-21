Bailarina rouba a cena com poses incríveis de pole dance no ES

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 15:08
- Atualizado há 6 anos
Em uma mistura de arte, desenvoltura, força e beleza, a professora de pole dance e bailarina Isadora Guimarães Carneiro, de 23 anos, chamou atenção nas ruas de Guarapari e Vila Velha, ao posar para fotos em alguns postes em poses da modalidade e também de ioga e balé, que praticou durante 12 anos.
Isadora foi mais escolhida pela dança do que a escolheu, já que teve de começar o balé devido a uma frouxidão ligamentar na perna quando criança e, por indicação médica, para solucionar o problema, a mãe a iniciou no balé, onde pegou gosto pela coisa e não parou mais.
Há pouco mais de um ano e meio, ela, que já havia buscado sobre pole dance antes, resolveu ir em uma aula experimental, em Vila Velha, e iniciou o estudo do esporte, até virar professora.
"Tem muitos movimentos que exigem força e flexibilidade. Tem muitos exercícios que também são feitos no solo, principalmente para ganhar força. Quando eu comecei o pole, eu já tinha a bagagem da força por causa do balé, mas qualquer pessoa que quiser tentar, vai conseguir, porque a força se constrói", explica.
Sempre ligada também em fotografia, a professora de pole dance diz que já costumava fazer poses de ioga e balé em outros cenários durante viagens e que depois que aprendeu as poses do pole dance, começou a misturar.
"Depois do pole eu comecei a ver algumas partes legais da cidade e eu queria adaptar para as poses. Eu acho a beleza da cidade incrível (Guarapari e Vila Velha) e sempre que eu tenho que fazer fotos, eu paro o carro mesmo e até meu namorado indica lugares que ele acha legal", conta.
Isadora, entretanto, conta que quando começou as fotos e também após sair na mídia, sofreu algumas críticas. As pessoas chegaram a falar que ela poderia estar degradando os postes, mas ela explica que faz uma análise rápida da estrutura e, também, diz que as fotos são rápidas e que ela faz apenas as poses, e não todo o movimento.
"Tive comentários negativos, falando que é por isso que os postes quebram. Mas eu sempre testo pra ver se o poste está firme, e eu não vou fazer os movimentos, só a pose para a foto, então é rápido. Mas tem mais comentários positivos do que negativos. E é bom ver os comentários positivos e que a arte prevalece", conta.
Para finalizar, a professora de pole dance explica que é importante mostrar a dança, e agora o esporte, como algo além dos comentários pejorativos e até mesmo da visão apenas para a sensualidade.
"Eu sempre costumo falar que o pole não é só o sensual e pejorativo, mas tem várias vertentes. Tem para criança, para homem, tem pole dance para todo mundo. Só que ele ainda não é tão conhecido, mas caminhamos para que apareça como exercício, além de empoderamento, força e um time que acaba gerando amizades", conclui Isadora.
