Babá fitness vence rotina e perde peso com ajuda de patroa

A empresária Belle Cazaroto e a babá Geilza Bispo da Silva treinam juntas. Gê entrou na vida saudável influenciada pela patroa Crédito: Carlos Alberto Silva

Às vezes, o que a gente precisa para deixar a preguiça de lado e começar um execício físico e uma dieta, é um empurrãzinho e um bom incentivo.

Para a babá Geilza Bispo da Silva, esse incentivo veio da patroa dela, a empresária Belle Cazaroto, as duas com 31 anos. Além da relação profissional, as duas são amigas e, juntas, levam uma vida mais saudável. O estilo de vida da dupla, aliás, já inspira outras pessoas.

As duas começaram a trabalhar juntas há cerca de dois anos, quando Geilza atuava como vendedora na loja da Belle. Há pouco mais de um ano, Gê, como é conhecida pelos amigos e nas redes sociais, passou a ser babá da filha da Belle.

A relação das duas se estreitou e foi durante as refeições que ambas perceberam que a alimentação da Gê podia melhorar.

"Meu prato era enorme. Comia tudo que tinha servido: arroz, macarrão, carne. Todos os dias a Belle comentava alguma coisa, até que eu resolvi cortar o arroz. Cortei! Não comia nem o integral", lembra a babá que começou a mudar a alimentação há três meses.

Esse foi o primeiro passo para a mudança. Em seguida, Belle levou Gê para a nutricionista. Assim que perdeu alguns quilos, Gê avançou mais uma etapa para a mudança de vida e começou a fazer Muay thai (arte marcial).

Hoje, patroa e babá - que na verdade se tornaram amigas - treinam juntas.

"Por causa do peso, ela não pode entrar direto na luta, então, foi fazendo caminhadas. Levava minha filha pra caminhar na praia, por exemplo. Até que, há um mês, entramos para a atividade física", explica a empresária.

Depois de três meses combinando dieta e exercício físico, Gê perdeu 11 quilos e ganhou muito: de mais ânimo para o dia a dia até seguidores nas redes sociais. Seguindo os passos da patroa que também é blogueira, Gê bomba nas redes sociais. No Instagram, por exemplo, tem mais de 5 mil seguidores.

Anote a dica

A principal dica da Gê para quem quer emagrecer é buscar um incentivo e não desistir. "Dê o primeiro passo e não desista. Você vai achar que não vai conseguir, mas consegue sim!", incentiva a nova musa fit.

Outro segredo que Gê afirma que foi fundamental neste processo foi a dieta que é acessível e sem mistérios. Ela garante que todos os pratos estão fáceis, baratos e todo mundo consegue fazer.

"É tudo muito acessível e isso facilita. E outra, o dinheiro que eu gastava com besteiras, gasto com as comidas da dieta e ainda sobre", afirma.

A babá Geilza Bispo da Silva pratica artes marciais e perdeu 11 quilos em três meses Crédito: Carlos Alberto Silva

Entrevista

A babá Geilza Bispo da Silva perdeu 11 quilos unindo alimentação saudável e atividade física. Ela conta como foi o processo até agora.

Como você começou?

Na casa da Belle (onde Gê trabalha) todos têm alimentação saudável. Teve um dia, de tanto ela falar, que eu resolvi cortar o arroz. Não comia nem integral. Depois fui na nutricionista e fui seguindo.

Você está no processo a quanto tempo?

Há três meses e perdi 11 quilos.

Qual atividade física você faz?

Eu comecei fazendo pequenas caminhadas, levava o bebê andar na praia. Há um mês entrei no muay thai.

E está gostando?

Muito! Descobri uma forma que não tinha.

Você já nota alguma diferença?

A primeira é no corpo. Agora eu tenho mais condicionamento físico, consigo subir escada com mais facilidade.

Você tem uma meta de perder mais peso?

Quero perder mais um pouco só.

Como é a sua rotina?

Eu faço a luta pela manhã. Às 11h, eu começo a trabalhar. Minha alimentação é bem tranquila, fácil de fazer então dá pra levar bem.

Como é a sua dieta?