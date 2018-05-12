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Crime

Babá é assaltada e estuprada ao chegar em casa, em Vila Velha

Ela registrou ocorrência na delegacia regional do município

Publicado em 12 de Maio de 2018 às 13:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2018 às 13:21
A vítima foi abusada debaixo de um caminhão, na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma babá de 23 anos foi estuprada na madrugada deste sábado (12) atrás de uma loja de veículos em Vila Velha, na Avenida Carlos Lindenberg.
A vítima, que foi deixada em casa por um amigo às 01h30 da manhã, chegou a subir as escadas para entrar na residência quando um homem armado e de bicicleta mandou ela parar e descer. Além de levar o celular e o dinheiro da moça, ele a arrastou para trás de um caminhão e, com a arma apontada para a cabeça dela, ordenou que ela parasse de chorar e abusou da mulher.
Babá é assaltada e estuprada ao chegar em casa, em Vila Velha
DEBOCHE
Após o ocorrido, a jovem foi a um posto de gasolina próximo para pedir ajuda. Lá, ela encontrou quatro viaturas da
Polícia Militar
e pediu socorro aos policiais. A vítima, no entanto, alega que os policiais riram e disseram que ela era garota de programa. Ela informou à reportagem que pretende denunciar o caso à corregedoria da Polícia Militar.
Após isso, a mulher pegou um táxi e foi para a casa de uma amiga em Itaparica, também em Vila Velha.
Na manhã deste sábado (11), ela registrou ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha e fará um exame no Departamento Médico Legal (DML). A vítima também foi orientada a seguir para um posto de saúde para tomar um coquetel de remédios. 
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar divulgou nota sobre a denúncia da vítima em relação à postura dos policiais: 
A Polícia Militar preza pela qualidade de atendimento e disponibilidade ao cidadão capixaba e não coaduna com atitudes negligentes e desatenciosas.
A reclamação deve ser registrada na Corregedoria da instituição para que as medidas cabíveis sejam adotadas.

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