Avô pede ajuda para encontrar neta estudante que sumiu em Vitória

Publicado em 12 de julho de 2019 às 21:11
- Atualizado há 6 anos
ATUALIZAÇÃO: na noite desta sexta-feira (12), a família da adolescente informou que ela foi encontrada. Ela passa bem e está em casa
A estudante Tayná Saade Pagani Gava Leal, de 15 anos, estava desaparecida após sair de um curso para pedalar no bairro Bento Ferreira, em Vitória, por volta das 18h30 de quinta-feira (12). A adolescente estava usando uniforme escolar e mochila quando foi vista pela última vez.
