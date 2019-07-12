Ajude!

Avô pede ajuda para encontrar neta estudante que sumiu em Vitória

Tayná Saade Pagani Gava Leal, de 15 anos, estava usando uniforme escolar e mochila

Publicado em 12 de julho de 2019 às 21:11 - Atualizado há 6 anos

Tayná Saade Pagani Gava Leal, de 15 anos, desapareceu em Vitória Crédito: Reprodução | Facebook

ATUALIZAÇÃO: na noite desta sexta-feira (12), a família da adolescente informou que ela foi encontrada. Ela passa bem e está em casa

A estudante Tayná Saade Pagani Gava Leal, de 15 anos, estava desaparecida após sair de um curso para pedalar no bairro Bento Ferreira, em Vitória, por volta das 18h30 de quinta-feira (12). A adolescente estava usando uniforme escolar e mochila quando foi vista pela última vez.









Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta