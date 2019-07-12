Home
Grande Vitória
Avô pede ajuda para encontrar neta estudante que sumiu em Vitória

Avô pede ajuda para encontrar neta estudante que sumiu em Vitória

Tayná Saade Pagani Gava Leal, de 15 anos, estava usando uniforme escolar e mochila

Gazeta Online

Publicado em 12 de julho de 2019 às 21:11

 - Atualizado há 6 anos

Tayná Saade Pagani Gava Leal, de 15 anos, desapareceu em Vitória Crédito: Reprodução | Facebook

ATUALIZAÇÃO: na noite desta sexta-feira (12), a família da adolescente informou que ela foi encontrada. Ela passa bem e está em casa

A estudante Tayná Saade Pagani Gava Leal, de 15 anos, estava desaparecida após sair de um curso para pedalar no bairro Bento Ferreira, em Vitória, por volta das 18h30 de quinta-feira (12). A adolescente estava usando uniforme escolar e mochila quando foi vista pela última vez.


 

