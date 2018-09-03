Aviso de licitação do Iopes fala em 'reconstrução' do Terminal de Itaparica

Com estrutura comprometida, Terminal de Itaparica foi interditado Crédito: Fernando Madeira

O Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes) publicou um aviso de licitação para projeto básico de reconstrução do Terminal de Itaparica , em Vila Velha , no Diário Oficial desta segunda-feira (3). Até então, representantes do governo do Estado falavam na construção de um novo teto, não de um novo terminal.

A publicação diz: "O IOPES torna público que fará realizar licitação, na modalidade 'Tomada de Preços', objetivando contratação de empresa para elaboração de projeto básico detalhado (arquitetura e complementares de engenharia) para reconstrução do TERMINAL URBANO DE ITAPARICA em VILA VELHA-ES".

Segundo o documento, o valor máximo para o projeto é de R$ 230.501,25 e a entrega dos envelopes deve ser feita até as 14h do próximo dia 19 de setembro. O aviso foi assinado na última sexta-feira (31).

IOPES

O Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes) informa que o aviso de licitação publicado nesta segunda-feira (03) é referente à contratação de empresa para elaboração do projeto de reconstrução da cobertura do Terminal de Itaparica. O valor estimado é de R$ 230 mil e o prazo de execução do projeto é de 6 meses.

NOVO TELHADO

Em 17 de agosto, o secretário do Estado de Transporte e Obras Públicas (Setop), Paulo Ruy Carnelli, informou que a obra para a construção de um novo telhado no Terminal de Itaparica vai demorar pelo menos um ano e dois meses para ser concluída.

HISTÓRICO

Por conta do risco de desabamento do telhado, o terminal está interditado desde o dia 21 de julho deste ano. A Setop solicitou um estudo para saber se o terminal poderia ser utilizado após a realização de um reforço na estrutura do telhado, mas a opção foi descartada por especialistas. Por isso, um novo telhado será construído.

O prazo de um ano e dois meses foi dado porque, nas contas da Setop, serão necessários cinco meses para a remoção do telhado atual e mais nove meses entre a abertura de licitação e a construção de novo telhado.

"A burocracia do setor público é assim mesmo. A lei das licitações nos impõe cuidados que nos levam a esses prazos. Óbvio que se estivéssemos fazendo (a obra) em um ambiente privado, a gente conseguiria em uma velocidade maior, mas nós temos que respeitar esses prazos", disse o secretário, no dia 17 do mês passado.

SÉRIE DE ERROS NO PROJETO E NA EXECUÇÃO

Uma série de erros no projeto e na execução da obra no Terminal de Itaparica , em Vila Velha, desde sua inauguração, em 2009, levou a sua interdição no dia 21 de julho. Segundo laudos, há problemas de cálculos, em espessuras de parte da estrutura entre outros fatores.

Isso é o que mostra a ação civil pública protocolada pela Procuradoria-Geral do Estado na Justiça pedindo R$ 15 milhões em indenizações de duas empresas e de oito engenheiros responsáveis pela obra do Terminal de Itaparica.

A NBC Arquitetura, do Paraná, foi a empresa responsável por fazer projeto entregue em 2005. Já a Imbeg Engenharia, do Rio de Janeiro, foi a quem executou a obra e a entregou em 2009.

Problemas no Terminal de Itaparica Crédito: Marcelo Prest

Segundo documento, no mesmo ano da inauguração foram verificadas diversas irregularidades que necessitavam serem corrigidas e não foram sanadas pela empresa que executou o projeto, como a oxidação na estrutura metálica, o desprendimento de telhas de policarbonato e o vazamento nas instalações dos módulos.

O primeiro grande problema da obra ocorreu quatro anos após a entrega, em 2013. Uma das marquises cedeu após ventania que atingiu a cidade, caindo sobre quatro ônibus. Após vistoria, foi constatado que o teto caiu por falha na execução da estrutura, como a fragilidade na ligação de telhas com a estrutura e corrosão excessiva nos elementos metálicos, principalmente nas ligações.

Um novo relatório técnico, em 2015, elaborado pelo Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes) informou que o colapso da marquise se deu, em suma, por problema de projeto e execução.