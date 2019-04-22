RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Avianca cancela 22 voos em Vitória até domingo (28)

A empresa justifica os cancelamentos alegando "uma possível redução de frota e visando minimizar o impacto na operação e aos passageiros"

Publicado em 22 de abril de 2019 às 22:34 - Atualizado há 6 anos

Avianca entra com Recuperação Judicial Crédito: Reprodução/TV Globo

Em recuperação judicial, a Avianca divulgou, nesta segunda-feira (22), uma lista com mais de mil voos cancelados em todo o Brasil. No Aeroporto de Vitória, 22 trechos de chegada ou de partida realizados pela empresa foram cancelados até o próximo domingo (28) (confira a lista no final da matéria). A empresa justifica alegando “uma possível redução de frota e visando minimizar o impacto na operação e aos passageiros”.

Desde o ano passado, a Avianca opera quatro voos no Aeroporto de Vitória, sendo dois de chegada e dois de partida, apenas para o Aeroporto de Guarulhos, com voos diretos. De acordo com a lista, nesta terça-feira (23), dois dos quatro vôos ainda estão mantidos. Mas, a partir de quarta-feira (24), todos os quatro trechos estão na lista de cancelamentos.

Avianca cancela 22 voos em Vitória até domingo

Como a relação de voos cancelados é atualizada diariamente e passageiros relatam dificuldade em entrar em contato pelo SAC da empresa, muitos procuram o guichê da companhia aérea em Vitória para solucionar o problema. A dona de casa Gláucia Ribeiro, 37, tinha passagens compradas para toda a família em um voo no dia 25, que foi cancelado. Ela quer ser realocada para não ter prejuízos.

“Eu estou tentando que eles me aloquem em outra companhia para eu não ficar no prejuízo. É uma viagem de família, com resort já reservado que eu não consigo o cancelamento porque eu vou perder o valor. Então, eu gostaria de saber como vai ficar essa situação”, disse.

Gláucia Ribeiro teve o voo, previsto para esta semana, cancelado. Crédito: José Carlos Schaeffer

Em nota, a Avianca informa que justifica os cancelamentos “devido a uma possível redução da sua frota e visando minimizar o impacto na sua operação e aos seus passageiros”. Uma lista com os voos cancelados foi publicada no site da companhia, e pode ser atualizada diariamente de acordo com eventuais ajustes. A empresa Avianca dá orientações aos passageiros, pedindo para que verifiquem os status dos voos no site da empresa com 72 horas de antecedência.

Diz ainda que caso o voo esteja na lista e a passagem tenha sido adquirida diretamente com a companhia, a empresa entrará em contato para oferecer reembolso ou opções de reacomodação. Reforçou também que caso o voo esteja na lista, mas a passagem foi adquirida em agências ou sites de viagens, que o passageiro entre em contato diretamente com as empresas.

Reclamações

O Procon de Vitória informou que ainda não teve registros de reclamações sobre a Avianca, mas confirmou que pessoas que estão buscando informações junto ao órgão em caso de eventuais problemas.

Já o Procon Estadual informou que foi registrada apenas uma ocorrência contra empresa, em que uma consumidora manifestou o desejo de cancelar a passagem futura, pois com os problemas da empresa, ficou preocupada em perder o voo e ter que comprar nova passagem (com outra empresa), por um valor mais alto. A empresa foi notificada e tem prazo de 10 dias para prestar esclarecimentos.

Orientações

O Procon Estadual também deu orientações de como as empresas e consumidores devem proceder nestes casos. O órgão informou que as companhias aéreas são obrigadas a reembolsar imediatamente o passageiro, se o bilhete já estiver quitado, em caso de cancelamento de voo. Se houver parcelamento da passagem no cartão de crédito, a empresa aérea terá que fazer o ressarcimento de acordo com a política da administradora do cartão. Também é direito do consumidor a remarcação do voo sem custo ou o embarque no próximo voo da mesma empresa ou de outra companhia aérea.

Além disso, o órgão deu algumas orientações para consumidores que tenham problemas similares junto à empresa:

1) acionar a empresa pelo SAC e até mesmo nos guichês de venda, registrando Protocolos de Atendimento e guardando-os;

2) registrar a ocorrência na ANAC;

3) registrar a demanda na plataforma www.consumidor.gov.br;

4) buscar os Órgãos de Defesa do Consumidor (Procons);

5) acionar o Poder Judiciário, se necessário.

Confira a lista dos voos cancelados em Vitória até domingo (28), de acordo com lista divulgada nesta segunda-feira (22)

23/04

Voo 6130 – Guarulhos x Vitória

Voo 6131 – Vitória x Guarulhos

24/04

Voo 6130 – Guarulhos x Vitória

Voo 6131 – Vitória x Guarulhos

Voo 6132 – Guarulhos x Vitória

Voo 6133 – Vitória x Guarulhos

25/04

Voo 6130 – Guarulhos x Vitória

Voo 6131 – Vitória x Guarulhos

Voo 6132 – Guarulhos x Vitória

Voo 6133 – Vitória x Guarulhos

26/04

Voo 6130 – Guarulhos x Vitória

Voo 6131 – Vitória x Guarulhos

Voo 6132 – Guarulhos x Vitória

Voo 6133 – Vitória x Guarulhos

27/04

Voo 6130 – Guarulhos x Vitória

Voo 6131 – Vitória x Guarulhos

Voo 6132 – Guarulhos x Vitória

Voo 6133 – Vitória x Guarulhos

28/04

Voo 6130 – Guarulhos x Vitória

Voo 6131 – Vitória x Guarulhos

Voo 6132 – Guarulhos x Vitória

Voo 6133 – Vitória x Guarulhos

