Avenida Norte Sul: motorista derruba poste em acidente na Serra

O motorista de um carro - Fiat Strada - perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste na Avenida Norte Sul, na altura do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, por volta das 13h50 desta segunda-feira (11). Após a batida, fios caíram na vegetação local e ocasionaram um incêndio.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e informou que, apesar do susto, ninguém ficou ferido. O fogo foi controlado, mas uma pista - sentido Barcelona - teve que ser interditada para a realização de reparos no poste e fiação elétrica.
A via esteve sinalizada com cones e a Guarda Municipal orientou o trânsito.
Acionada pela reportagem, a EDP disse que, por questões de segurança, o fornecimento de energia na região foi suspenso até a conclusão do trabalho.