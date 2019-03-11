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Acidente

Avenida Norte Sul: motorista derruba poste em acidente na Serra

Após a batida, fios caíram na vegetação local e ocasionaram um incêndio
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

11 mar 2019 às 18:36

Publicado em 11 de Março de 2019 às 18:36

Acidente na Avenida Norte Sul, na Serra Crédito: Reprodução
O motorista de um carro - Fiat Strada - perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste na Avenida Norte Sul, na altura do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, por volta das 13h50 desta segunda-feira (11). Após a batida, fios caíram na vegetação local e ocasionaram um incêndio.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e informou que, apesar do susto, ninguém ficou ferido. O fogo foi controlado, mas uma pista - sentido Barcelona - teve que ser interditada para a realização de reparos no poste e fiação elétrica.
A via esteve sinalizada com cones e a Guarda Municipal orientou o trânsito.
Acionada pela reportagem, a EDP disse que, por questões de segurança, o fornecimento de energia na região foi suspenso até a conclusão do trabalho.
> Irmãos morrem após batida entre moto e caminhão na BR 101

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