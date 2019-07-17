Ampliação da avenida

Avenida Leitão da Silva pode ter vagas de estacionamento

DER diz que avalia pedido; prefeitura não confirma

Publicado em 17 de julho de 2019 às 02:32 - Atualizado há 6 anos

Carros transitam nos dois sentidos da Leitão da Silva; alguns veículos estacionam nas faixas laterais Crédito: Ricardo Medeiros

Projetada para ter três faixas de passagem de veículos em cada sentido após sua ampliação, a Avenida Leitão da Silva, em Vitória, pode ter algumas delas ocupadas por vagas de estacionamento.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER-ES) informou, por nota, que após pedido da Associação dos Comerciantes para que essa possibilidade fosse considerada, o órgão está avaliando, junto à Prefeitura de Vitória, a implantação de vagas em alguns trechos.

A informação, sem prazos, foi passada em resposta ao questionamento sobre alguns trechos de faixas da avenida ao lado das calçadas estarem sendo usados para estacionamento, o que impede a livre passagem dos carros em alguns pontos.

Procurada, a prefeitura informou que não há previsão de estacionamento na Avenida Leitão da Silva. Também disse ainda, por nota, que “existem vagas, algumas rotativas, em ruas próximas e de acesso à via”, e que “comerciantes localizados na via terão a possibilidade de usar o recuo de seus imóveis para a criação de vagas próprias de estacionamento em seus estabelecimentos”.

O presidente da Associação de Comerciantes da Leitão da Silva, Wellington Gonçalves dos Santos, confirma que há interesse na disponibilização das vagas, assim como a solicitação de que os estacionamentos em frente às lojas pudessem ser refeitos. “Mas essa é uma ‘conversa longa’ que temos com a prefeitura há muito tempo”, explica ele.

SINALIZAÇÃO

Quanto à sinalização horizontal das pistas que foram liberadas, o DER-ES informou que antes da pintura das faixas, foi necessária a retirada do material que dividia a pista em mão dupla durante a obra e da terra acumulada. Depois disso, a pista precisava ser lavada para receber a tinta da sinalização, o que deve acontecer nesta quarta-feira (17).

Em relação aos trechos que ainda estão sem calçada, sem canteiro – onde será feita a ciclovia –, e demais intervenções, o órgão reforçou que os serviços estão em andamento e que todos serão entregues em novembro.

Já a obra de esgoto próxima ao cruzamento com a Avenida César Hilal tem previsão de finalização no próximo dia 31.

COMÉRCIO: EXPECTATIVA DE MAIS MOVIMENTO

Ainda é cedo para os comerciantes fazerem um balanço e dizer se a liberação da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, ontem, já fez o movimento nas lojas aumentar. Mas é fato que os lojistas e empresários da região estão esperançosos e enxergam uma perspectiva de recuperação econômica daqui para frente. Apesar de não estarem totalmente finalizadas, as seis faixas da via já melhoraram o fluxo do trânsito até em horários de pico.

O presidente da Associação de Comerciantes da Leitão da Silva, Wellington Gonçalves dos Santos, explica que os lojistas perceberam melhora no trânsito ontem. “Observamos que não houve, em nenhum momento, trânsito na Leitão da Silva mesmo em horários de pico”, afirma.

Segundo Wellington, ainda é cedo para dizer se as lojas da avenida já estão contabilizando uma melhora nas vendas, mas ele garante que os empresários estão esperançosos com a liberação da via. Isso é o que também afirma o gerente Vitor Vieira, de 36 anos, que cuida de uma loja de móveis na Leitão da Silva.

“Já percebemos um aumento no movimento hoje (ontem) de pelo menos 80% se comparamos com o mesmo dia da semana das últimas semanas. Agora, com a liberação, dá para ver que mais gente está circulando por aqui e a perspectiva é de recuperação com esse movimento maior”, diz Vitor.

MOVIMENTO





O empresário Kaio Micoli, de 32 anos, também acha que a liberação das faixas ajudou a aumentar o movimento na avenida, mas afirma que ainda não dá para dizer o quanto vai demorar para as lojas voltarem a lucrar como antes. Ele confidencia que está funcionando há 10 anos e que, na ocasião do início das obras na avenida, viu as vendas despencarem em torno de 60%.

“Até recuperar acho que pode demorar um pouco, mas o fluxo de carros foi indiscutivelmente maior e vi que gente diferente do habitual circulou pelas calçadas”, afirma.

NOVELA DA OBRA

2014

As obras na Avenida Leitão da Silva começaram em 2014.

2015

Na época, a previsão é de que as intervenções terminassem em meados de 2015.

2016

Com as mudanças causadas pela troca de governo estadual e pela revisão de projeto inicial da obra, a entrega foi adiada para o final de 2016.

2017

Com a promessa não cumprida, o prazo foi para o primeiro semestre de 2017. A promessa agora era entregar não só as vias, mas uma reestruturação no sistema de saneamento e drenagem da região.

2018

As obras não foram entregues e outras duas datas foram previstas: no primeiro semestre de 2018 e, depois, no mês de dezembro do mesmo ano.

2019

Após uma reunião entre a Prefeitura de Vitória e o governo do Estado, o DER-ES decidiu fazer a macrodrenagem. Com isso, o novo prazo ficou para junho de 2019. Em seguida, o prazo foi prorrogado e o governador Renato Casagrande pediu até novembro deste ano para entregar a via pronta.





