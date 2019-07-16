AINDA HÁ PENDÊNCIAS

Avenida Leitão da Silva liberada, mas nem tanto...

Intervenções na rede de esgoto e faixas sendo utilizadas como vagas de estacionamento ainda não permitem a passagem de veículos nas seis pistas da avenida

Publicado em 16 de julho de 2019 às 22:08 - Atualizado há 6 anos

Apesar da liberação das pistas, carros ocupam faixa da esquerda no sentido Maruípe Crédito: José Carlos Schaeffer

Prometida para esta terça-feira (16), a liberação total das seis pistas da Avenida Leitão da Silva - três em cada sentido -, ainda não aconteceu totalmente. Isto porque pequenas intervenções na rede de esgoto e alguns trechos sendo usados como vaga de estacionamento impedem a passagem dos veículos em todas as faixas da via.

O trecho da Avenida Leitão da Silva no sentido Ponte da Passagem, que ainda dependia da retirada de materiais e limpeza, foi liberado por volta das 17h desta terça-feira (16). No início da manhã, outras três faixas - no sentido Avenida Beira-Mar -, já haviam tido o fluxo de veículos liberado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES). Apesar das entregas, a sinalização das faixas em parte do trecho liberados serão feitas apenas nesta quarta-feira (17). Já algumas calçadas e a ciclovia ainda estão pendentes. O prazo para conclusão final das intervenções é novembro, segundo o Governo do Estado.

A reportagem da CBN Vitória esteve no local após a liberação e constatou que trechos da avenida que foram liberados não estão com a sinalização das faixas muito clara - sendo inexistente em alguns pontos. Além disso, pedestres e ciclistas ainda reclamam da falta de ciclovia e faixa de pedestres em alguns locais.

O funcionário público Denison Hese, 40, reclama da demora na entrega total da obra e destaca problemas ainda enfrentados por ciclistas e pedestres. "Essa obra está há muito tempo aqui e ainda há muita coisa a fazer. Principalmente eu, que sou ciclista. Não temos a ciclovia pronta. E aqui onde a gente está, por exemplo, ainda está sem faixa de pedestres. Melhorou, mas principalmente para ciclista e pedestre ainda deixa a desejar".

O ciclista Denison Hebe reclamou da demora e da falta de ciclovias na avenida Crédito: José Carlos Schaeffer

FAIXAS AINDA OCUPADAS

Além disso, mesmo com a promessa de liberação das três pistas nos dois sentidos, quem passou pelo local viu algumas faixas ocupadas. Uma delas é próximo ao cruzamento com a Avenida César Hilal. Um trecho em frente a Escola Estadual Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto está interditado para obras de implantação de um novo sistema de esgoto desde o dia 2 deste mês, com previsão de término para o dia 31.

Outro problema são os muitos carros estacionados em vários trechos ao longo da via. Nos dois sentidos, tanto na pista da direita em alguns pontos, como na pista da esquerda em outros, é possível ver veículos ocupando totalmente uma das faixas.

Veículos utilizando a faixa da direita como estacionamento na Avenida Leitão da Silva Crédito: José Carlos Schaeffer

O QUE DIZ O DER

Sobre as faixas que viraram vagas para carros, o DER informou que apesar de o projeto prevê três pistas de rolamento, a Associação dos Comerciantes solicitou a possibilidade de estacionamento. Diante do pedido, o órgão informou que, junto com a prefeitura de Vitória, está avaliando a implantação de vagas em alguns trechos.

No entanto, a administração municipal informou que não há previsão para que a avenida Leitão da Silva tenha estacionamento. Disse ainda que "existem vagas de estacionamento, algumas rotativas, em ruas próximas e de acesso à via", e que "comerciantes localizados na via terão a possibilidade de usar o recuo de seus imóveis para a criação de vagas próprias de estacionamento em seus estabelecimentos".

Quanto a sinalização das pistas que foram liberadas, o DER informou que era necessário que se retirasse o cerquite que dividia a pista em mão dupla, retirasse a terra que acumulou e lavar a pista, para que possa ser executada a pintura, o que deve acontecer nesta quarta-feira (17). Em relação aos trechos que ainda estão sem calçada, sem canteiro - onde será feita a ciclovia -, e demais intervenções, o órgão informou que os serviços estão em andamento e que todos serão entregues em novembro.

