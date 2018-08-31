Avenida em Cariacica será interditada para obras

A Avenida Vale do Rio Doce, em Porto de Santana, Cariacica, será interditada neste fim de semana para obras de capeamento asfáltico. O objetivo é tornar a via mais segura para os motoristas que trafegam pela região e faz parte do pacote de serviços executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra). No sábado (01), a via estará fechada das 6h às 20h, e no domingo (02), das 6h às 18h.
Devido às obras, o trânsito no local será desviado. Agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdefes) estarão em pontos estratégicos para orientar os motoristas.
VEJA MUDANÇAS
O condutor que vem dos municípios de Vitória ou Vila Velha e precisa acessar o bairro Porto de Santana, em Cariacica, deverá trafegar pela BR 262 e, em seguida, entrar na Rodovia Governador José Sette, em direção ao bairro Itacibá, no trevo de Alto Lage. Ao chegar no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), terá que entrar na rua Pedro Nolasco, à direita, e seguir até o final da Avenida Vale do Rio Doce, virando à esquerda para acessar a Ponte.
No sentido inverso - saindo do bairro Porto de Santana - há duas opções: trafegar pela rua Pedro Nolasco ou acessar a Rodovia dos Imigrantes, seguir até a Avenida Florentino Ávidos e entrar na Rodovia Governador José Sette, em Itacibá.