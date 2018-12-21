Avenida Carlos Lindenberg vai passar por mudanças

Avenida Carlos Lindenberg vai passar por modernização Crédito: Félix Falcão | Prefeitura de Vila Velha)

Após um ano de estudos, a prefeitura identificou sete regiões para as intervenções: Cobilândia, Alecrim, Industrial, Posto 7, Ibes e dois pontos distintos na Glória. Em alguns desses locais vai ser implantada a mão única, com o sistema binário (vias paralelas operadas em sentidos opostos).

Em Cobilândia, por exemplo, o motorista que hoje segue pela Avenida João Francisco Gonçalves não poderá mais virar à esquerda na Lindenberg, no sentido Vitória. Com a mudança, será preciso virar à direita, em uma via anterior, para depois fazer o retorno desejado.

Essa é uma das áreas mais importantes. A entrada do bairro é um enorme gargalo, destaca o coronel Oberacy Emmerich Junior, secretário municipal de Trânsito.

Ele conta também que nos pontos de intervenção os semáforos serão em três tempos mas, em vez de todos voltados para carros, um passará a ser de pedestres. Em alguns locais até existe faixa para travessia, mas o pedestre precisa disputar com os carros, observa.

O coronel Emmerich diz ainda que haverá trechos com faixas preferenciais para ônibus e fiscalização por agentes reforçada. Os demais veículos só poderão transitar pela pista para mudar de faixa ou fazer conversão à direita.

A área técnica da prefeitura, segundo a assessoria, estimou em R$ 7 milhões os gastos para execução do projeto, incluindo a instalação de mais de 20 semáforos inteligentes - fazem contagem em tempo real de veículos e indicam pontos de retenção no tráfego.

Para as intervenções semafóricas, pode ser usada a verba da Contribuição Especial de Iluminação Pública (Cosip). Já para a sinalização horizontal, como faixas de pedestres, linhas pontilhadas e placas, os recursos são provenientes da arrecadação do rotativo e das infrações. Mas, para realizar toda a proposta, é preciso captar mais recursos.

Já tínhamos conversado com o atual governo e agora, com a mudança de gestão, vamos voltar a conversar. O projeto é importante para todos, avalia o secretário.

Questionado sobre possíveis críticas, o coronel Emmerich aponta: Alguém sempre vai ter que ceder um pouco, mas as intervenções são necessárias.