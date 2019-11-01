Autoridades estimam que óleo pode chegar a praias do ES em 5 dias

Praia de Itaúnas, Parque Estadual de Itaúnas Crédito: Ademir Luis Possatt

No último dia 29, por exemplo, foi registrada a presença do produto nas praias de Belmonte, localizadas a cerca de 70 quilômetros, em linha reta, das praias de Porto Seguro. São em torno de 35 quilômetros percorridos em um dia.

Outro exemplo vem da tabela de localidades atingidas, divulgada pelo Ibama. No dia 23 de outubro o último registro foi na cidade de Acuípe, em Ilhéus. Oito dias depois temos o avistamento das manchas, nesta quinta-feira (31), em Porto Seguro, a uma distância em linha reta de cerca de 220 quilômetros, em torno de 35 quilômetros por dia.

Mas é destacado que a incógnita na chegada das manchas de óleo ao Estado ainda reside nas correntes que atuam na região Sul da Bahia, e que pode mudar a rota das manchas em outra direção.

Área no Arquipélago de Abrolhos monitorada para avistamento das manchas de óleo Crédito: Marinha do Brasil

A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira (30) pelo O Grupo de Avaliação e Acompanhamento (GAA), formado pela Marinha do Brasil (MB), Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Estão sendo utilizados na região a frota de navios da Marinha e da Petrobrás. Também estão sendo mobilizados barcos pesqueiros, bem como todas as embarcações em trânsito na região, que serão orientadas pelo canal de rádio dos navios da Marinha nas proximidades do Arquipélago de Abrolhos, em português e inglês, por meio da seguinte mensagem.