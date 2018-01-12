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Ônibus

Aumento da tarifa em Vitória e Vila Velha sai até o fim do mês

Para os usuários do Transcol, o aumento será anunciado nesta sexta-feira (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 22:35

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 22:35

Ônibus municipais também devem ter reajuste no preço Crédito: Reprodução/TJES
Assim como a passagem do Transcol, o reajuste da tarifa das linhas municipais de Vitória e Vila Velha será definido neste mês. Na Capital, a reunião do conselho tarifário será realizada na próxima semana e deverá apontar o índice e a data para o aumento da tarifa que, atualmente, é de R$ 3,15 nos ônibus convencionais, e R$ 4,00, nos seletivos.
Já em Vila Velha, onde o valor da passagem é R$ 3,20, o encontro ainda não foi agendado, mas será realizado até o final de janeiro. Segundo a assessoria da Secretaria de Trânsito, a equipe técnica está fazendo avaliação de custos antes de convocar o conselho tarifário.
TRANSCOL
Para os usuários do Transcol, o aumento será anunciado nesta sexta-feira (12).  A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) informou que a reunião do Conselho Tarifário para definir o reajuste da passagem do Transcol será às 14 horas, na sede do DER, na Avenida Beira-Mar, Ilha de Santa Maria, Vitória.
A expectativa é de que o novo valor seja anunciado pelo secretario Paulo Ruy Carnelli após a reunião. O secretário já garantiu que o aumento não chegará aos 15,97% (R$ 0,51) a mais no preço da passagem conforme pedido das empresas.

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