Aumento da tarifa em Vitória e Vila Velha sai até o fim do mês

Ônibus municipais também devem ter reajuste no preço Crédito: Reprodução/TJES

Assim como a passagem do Transcol, o reajuste da tarifa das linhas municipais de Vitória e Vila Velha será definido neste mês. Na Capital, a reunião do conselho tarifário será realizada na próxima semana e deverá apontar o índice e a data para o aumento da tarifa que, atualmente, é de R$ 3,15 nos ônibus convencionais, e R$ 4,00, nos seletivos.

Já em Vila Velha, onde o valor da passagem é R$ 3,20, o encontro ainda não foi agendado, mas será realizado até o final de janeiro. Segundo a assessoria da Secretaria de Trânsito, a equipe técnica está fazendo avaliação de custos antes de convocar o conselho tarifário.

TRANSCOL

o aumento será anunciado nesta sexta-feira (12). A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) informou que a reunião do Conselho Tarifário para definir o reajuste da passagem do Transcol será às 14 horas, na sede do DER, na Avenida Beira-Mar, Ilha de Santa Maria, Vitória. Para os usuários do Transcol,. A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) informou que a reunião do Conselho Tarifário para definir o reajuste da passagem do Transcol será às 14 horas, na sede do DER, na Avenida Beira-Mar, Ilha de Santa Maria, Vitória.