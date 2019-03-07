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Acidentes

Aumenta o número de mortes no carnaval nas BRs do ES

Além do aumento de óbitos, as infrações por velocidade também aumentaram

Publicado em 

07 mar 2019 às 14:08

Publicado em 07 de Março de 2019 às 14:08

Policiais rodoviários federais Crédito: PRF/Divulgação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou o aumento de mortes nas rodovias federais do Espírito Santo durante a Operação Carnaval 2019. Ao todo, cinco pessoas morreram, mais que o dobro que no ano passado, quando dois óbitos foram registrados.
EXCESSO DE VELOCIDADE
O número de flagrantes de excesso de velocidade também cresceu. Neste ano, a PRF flagrou 4.439 motoristas que ultrapassaram os limites de velocidade permitida, o que gera um aumento de 13,7% comparado ao mesmo período do ano passado.
Durante a operação também foram registrados 48 acidentes que deixaram 65 pessoas feridas. O número mostra uma queda de 6% nas ocorrências comparando com o mesmo período em 2018.
Aumenta o número de mortes no carnaval nas BRs do ES
 

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