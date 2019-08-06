Aulas são suspensas em duas escolas após tiroteio em Vila Velha

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 17:51
- Atualizado há 6 anos
As aulas em duas escolas municipais do bairro São Torquato, em Vila Velha, foram suspensas pela Prefeitura de Vila Velha nesta terça-feira (6) por conta de um confronto entre criminosos que aconteceu nesta segunda-feira (5) e terminou com um homem baleado.
O tiroteio aconteceu no Morro da Boa Vista no início da tarde da segunda-feira (05). Um homem ficou ferido e a Polícia Militar foi para o local. Os criminosos fugiram para uma área de mata.
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) explicou que a decisão foi tomada para zelar pela segurança de alunos, profissionais da área, pais e responsáveis.
A previsão é de que as aulas na Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Izabel Correia da Silva e na Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) Juiz Jairo de Mattos Pereira sejam retomadas nesta quarta-feira (7).
A prefeitura informou, ainda, que já atua em conjunto com as forças de segurança pública do Espírito Santo para que a normalidade retorne à região. "Todas as informações serão fornecidas aos pais e responsáveis dos alunos", finalizou a prefeitura em nota publicada no site do órgão.
SECRETARIA DE SEGURANÇA
Questionada, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que ações para aumentar a segurança da população no local estão sendo tomadas desde o começo do ano.
Em nota, o órgão disse ainda que, no total, já foram 483 operações preventivas e repressivas no local, armas apreendidas, sendo somente nesta semana duas pistolas e uma espingarda calibre 12, com ocorrência de confronto entre policiais e criminosos e prisões efetuadas.
"O policiamento segue reforçado no local. A Polícia Civil tem realizado operações integradas com a PM, com o objetivo de qualificar e prender esses bandidos. Alguns deles já estão identificados e são criminosos com passagens pelo sistema prisional", finalizou.
