Auditoria identifica irregularidades no Programa Estadual de Barragens

Tribunal de Contas do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) identificou irregularidades no Programa Estadual de Construção de Barragens. Agora, um relator foi nomeado para dar prosseguimento ao processo no qual cinco órgãos, uma empresa e uma agência do Estado são fiscalizadas. Após auditoria, uma equipe técnica doidentificou irregularidades no Programa Estadual de Construção de Barragens. Agora, um relator foi nomeado para dar prosseguimento ao processo no qual cinco órgãos, uma empresa e uma agência do Estado são fiscalizadas.

A auditoria foi realizada de abril a junho do ano passado, “com ênfase na análise da segurança, observando as fases de projeto, construção, operação e manutenção das barragens”, segundo o TCE.

Nesse trabalho, foram feitos três tipos de questionamento: se as barragens estavam sendo adequadamente projetadas (estudos, ensaios, dimensionamentos, relatórios); se estão sendo adequadamente construídas(aspectos da fiscalização, gerenciamento, supervisão e a execução da obra propriamente dita); e se estão sendo adequadamente mantidas e operadas (plano de operação, além de manutenção e emprego das garantias quinquenais para as obras defeituosas).

Na última terça-feira (12), a relatoria do processo de fiscalização foi sorteada e caberá ao conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti dar encaminhamento. A área técnica propôs a citação de responsáveis após identificar irregularidades.

Agência Nacional de Águas (ANA), constam três barragens no Espírito Santo com problemas na estrutura e o Gazeta Online revelou, com exclusividade, que na de Duas Bocas, em Cariacica, o Estado não tem informações sobre o número de moradores em área de risco. Em outras duas, em São Roque do Canaã, houve vazamento ainda durante a construção. Em relatório da, constam três barragens no Espírito Santo com problemas na estrutura e orevelou, com exclusividade,, o Estado não tem informações sobre o número de moradores em área de risco. Em outras duas,