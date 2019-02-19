Auditoria identifica irregularidades no Programa Estadual de Barragens

Após auditoria, uma equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) identificou irregularidades no Programa Estadual de Construção de Barragens. Agora, um relator foi nomeado para dar prosseguimento ao processo no qual cinco órgãos, uma empresa e uma agência do Estado são fiscalizadas.
A auditoria foi realizada de abril a junho do ano passado, “com ênfase na análise da segurança, observando as fases de projeto, construção, operação e manutenção das barragens”, segundo o TCE.
Nesse trabalho, foram feitos três tipos de questionamento: se as barragens estavam sendo adequadamente projetadas (estudos, ensaios, dimensionamentos, relatórios); se estão sendo adequadamente construídas(aspectos da fiscalização, gerenciamento, supervisão e a execução da obra propriamente dita); e se estão sendo adequadamente mantidas e operadas (plano de operação, além de manutenção e emprego das garantias quinquenais para as obras defeituosas).
Na última terça-feira (12), a relatoria do processo de fiscalização foi sorteada e caberá ao conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti dar encaminhamento. A área técnica propôs a citação de responsáveis após identificar irregularidades.
As unidades gestoras fiscalizadas são: Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Seama) e Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).
Em relatório da Agência Nacional de Águas (ANA), constam três barragens no Espírito Santo com problemas na estrutura e o Gazeta Online revelou, com exclusividade, que na de Duas Bocas, em Cariacica, o Estado não tem informações sobre o número de moradores em área de risco. Em outras duas, em São Roque do Canaã, houve vazamento ainda durante a construção.
Por nota, o governo informou que os órgãos ainda não foram notificados, mas vão contribuir com as informações que porventura forem solicitadas. “Desde o início da atual gestão, a Agerh e demais órgãos vêm trabalhando para reforçar a fiscalização da segurança das barragens do Espírito Santo, zelando pelo meio ambiente, pela vida e pela transparência. Uma força-tarefa foi nomeada pelo governador Renato Casagrande e as vistorias estão acontecendo desde os primeiros dias do ano. Fazem parte do grupo os técnicos da Agerh, da Secretaria de Meio Ambiente, do Iema, do Idaf, da Seag e da Defesa Civil Estadual.”