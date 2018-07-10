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Justiça

Auditoria da PM suspende julgamento de militares envolvidos em greve

O juiz da Justiça Militar considerou prudente a suspensão dos julgamentos até a decisão do Incidente de Deslocamento de Competência (IDC), que acontece no dia 8 de agosto

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 22:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 22:00
Crédito: Gazeta Online
A Auditoria de Justiça Militar suspendeu nesta segunda-feira (9), os julgamentos de um tenente-coronel, de um major e um capitão da PM, que aconteceriam nesta semana. Eles são acusados de envolvimento na greve da PM em fevereiro de 2017, no Espírito Santo. 
De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o juiz da Justiça Militar considerou prudente a suspensão dos julgamentos até a decisão do Incidente de Deslocamento de Competência (IDC), que acontece no dia 8 de agosto. No IDC 14, o Procurador Geral da República pede a federalização da investigação e julgamento de crimes militares eventualmente cometidos por oficiais da PM. 
Apesar da suspensão dos julgamentos, a instrução das demais ações penais referente ao movimento paradista serão mantidas.
 

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