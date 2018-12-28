Auditoria aponta reajuste e tarifa do Transcol pode subir

Ônibus do Transcol: aumento de passagem será decidido em reunião ainda sem data Crédito: Patrícia Scalzer

A tarifa de ônibus do Transcol pode sofrer reajuste no próximo ano. Um dos itens que deve impactar no valor é o resultado de auditoria do governo que apontou a necessidade de um reequilíbrio econômico dos contratos de concessão do Sistema Transcol. O valor deve ser decidido em reunião ainda este ano ou em janeiro.

A auditoria foi realizada pelo Consórcio Quantum/Locale, contratada pela Secretaria dos Transportes e Obras Públicas (Setop) e indica a necessidade de um reequilíbrio de 13,55% no contrato por quilômetro a favor das empresas partir de janeiro de 2019.

A avaliação periódica, a cada dois anos, está prevista nos contratos e subsidia a revisão tarifária, que é anual e ocorre em dezembro ou janeiro, conforme prevê os contratos em vigor.

O secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy Carnelli, informou que a auditoria foi solicitada pelos empresários em 2017. Ela levou em conta o período de agosto de 2014 a agosto de 2018.

Existe uma taxa de retorno que é prevista em contrato com as concessionárias operadoras do Sistema Transcol, Atlântico Sul e Sudoeste. No entanto, foi constatado que ela está abaixo do que está previsto em contrato. A auditoria apontou a necessidade de um reequilíbrio econômico-financeiro de 13,55% no custo por quilômetro, explicou.

O secretário explica que a principal causa para o desequilíbrio do contrato foi a queda da demanda de passageiros provocada pela crise econômica e o desemprego, tendo em vista que o trabalho é responsável por mais de 60% do volume de viagens no transporte coletivo. No período de 2015 a 2018, houve uma redução 25 milhões de passageiros transportados pelo Sistema Transcol, comenta.

A avaliação do reequilíbrio foi aprovada, por unanimidade, pelo Conselho Gestor dos Sistemas de Transportes Públicos Urbanos de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória (CGTran/GV), que se reuniu na última quarta-feira, para analisar o resultado da auditoria.

PASSAGEM

Esse reequilíbrio econômico-financeiro é um dos itens que será colocado em pauta durante encontros sobre o reajustes da passagem. No entanto, a reunião para decidir a tarifa, que acontece em janeiro, ainda não tem data para ocorrer.

O secretário explica que será decidido se esse reajuste no valor por quilômetro será repassado através do subsídio do Estado ou do reajuste da tarifa. Além do reequilíbrio de contrato, há vários itens que podem impactar no aumento da passagem. Entram em conta também valores de mão de obra, combustíveis e veículos.

O GVBus, que representa os consórcios Atlântico Sul e Sudoeste, responsáveis pela operação do Sistema Transcol, foi procurado, mas não quis comentar o assunto.

ENTENDA

Auditoria

Reequilíbrio

A auditoria contratada pela Setop apontou a necessidade de um reequilíbrio de 13,55% a favor das empresas no custo por quilômetro a partir de janeiro de 2019, conforme publicado no Diário Oficial de quinta-feira (27)..

Aprovação

Conselho

A avaliação do reequilíbrio foi aprovada, por unanimidade, pelo Conselho Gestor dos Sistemas de Transportes Públicos Urbanos de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória, que se reuniu na última quarta-feira.

Reajuste da Passagem

Reunião

Esse reequilíbrio econômico-financeiro é um dos itens que será colocado em pauta nas reuniões sobre o reajuste da passagem, ainda este mês ou em janeiro. Mas o encontro não tem data para ocorrer. Vários são os itens que podem impactar no reajuste, como mão de obra e valor de combustíveis.



