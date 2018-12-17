Atropelamento deixa três feridos em frente ao Palácio Anchieta

Uma mulher foi socorrida em estado grave após ser atropelada por uma moto em frente ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, no sentido Serra, por volta das 7h50 desta segunda-feira (17).
De acordo com a Guarda Municipal, além da mulher, outras duas pessoas que estavam na motos ficaram feridas e aguardavam atendimento no local. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência está em andamento. As informações iniciais dão conta de que a mulher, que teria aproximadamente 50 anos, ficou gravemente ferida com sangramento na cabeça e fratura em uma das pernas. O Samu foi acionado.
O tráfego no sentido Serra apresenta lentidão no local.