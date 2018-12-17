Atropelamento deixa três feridos em frente ao Palácio Anchieta

Acidente próximo ao Palácio Anchieta, no centro de vitória Crédito: Reprodução/Google Streat View

Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, no sentido Serra, por volta das 7h50 desta segunda-feira (17). Uma mulher foi socorrida em estado grave após ser atropelada por uma moto em frente ao, no Centro de, no sentido, por volta das 7h50 desta segunda-feira (17).

De acordo com a Guarda Municipal, além da mulher, outras duas pessoas que estavam na motos ficaram feridas e aguardavam atendimento no local. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência está em andamento. As informações iniciais dão conta de que a mulher, que teria aproximadamente 50 anos, ficou gravemente ferida com sangramento na cabeça e fratura em uma das pernas. O Samu foi acionado.