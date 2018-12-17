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Vítima grave

Atropelamento deixa três feridos em frente ao Palácio Anchieta

De acordo com a PM, uma mulher foi atropelada e sofreu ferimentos graves. Os ocupantes da moto também se feriram

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 11:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 11:39
Acidente próximo ao Palácio Anchieta, no centro de vitória Crédito: Reprodução/Google Streat View
Uma mulher foi socorrida em estado grave após ser atropelada por uma moto em frente ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, no sentido Serra, por volta das 7h50 desta segunda-feira (17). 
De acordo com a Guarda Municipal, além da mulher, outras duas pessoas que estavam na motos ficaram feridas e aguardavam atendimento no local. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência está em andamento. As informações iniciais dão conta de que a mulher, que teria aproximadamente 50 anos, ficou gravemente ferida com sangramento na cabeça e fratura em uma das pernas. O Samu foi acionado. 
O tráfego no sentido Serra apresenta lentidão no local.

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