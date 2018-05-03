Atraso em obra e abandono na Rodovia Leste-Oeste

O aposentado José de Souza, de 76 anos, conta que até cabeça de carneiro encontra no meio do lixo na Leste-Oeste Crédito: Marcelo Prest

Lixo, mau cheiro e abandono. Esse é o triste cenário que quem passa pela Rodovia Leste-Oeste encontra. A estrada está em obra desde 2007. O prazo inicial era de entrega da intervenção em 2009, mas 11 anos já se passaram e a novela parece não ter fim. Agora, mais uma promessa não foi cumprida: veículos leves teriam a passagem liberada no final do mês de abril, o que não aconteceu. Apesar do tráfego ser proibido, caminhões, motocicletas e carros se arriscam para atravessar a estrada, que está inacabada.

Morador de Vale Encantado, em Vila Velha, José de Souza, de 76 anos, caminha todos os dias pela Leste-Oeste até o bairro Jardim Botânico, em Cariacica. Infelizmente, a atividade física do aposentado precisa ser dividida com o lixo e urubus. As pessoas tem coragem de jogar até cabeça de carneiro e resto de peixe na beira da estrada. Parece que a rodovia está abandonada.

Para evitar o trânsito da BR 262, o motorista de caminhão Cleiton Caldeira, 27, que também mora em Vale Encantado e trabalha em Viana, explica que passar pela Leste-Oeste é uma questão de necessidade. Na 262 o trajeto é mais longo e demorado. Aqui nos trechos de estrada de chão passo devagar. Se correr, o tombo é certo.

SUJEIRA

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), responsável pela obra da Leste-Oeste, informa, por meio de nota, que recolhe e dá destino a todo resíduo do processo de execução das obras. Porém, o DER pontua que não é atribuição legal do órgão recolher lixo urbano do local. Sobre o atraso na liberação da rodovia para veículos leves, o DER não deu resposta.

As prefeituras de Vila Velha e Cariacica informaram que a rodovia é de competência do DER, mas ambas informaram que realizam limpezas na região. Quem for pego em flagrante jogando lixo em lugar irregular pode ser multado. As multas variam entre R$ 50 a R$ 25 mil.

PERIGO NA PISTA

Apesar de ainda ter trechos de estrada de chão, algumas partes da Leste-Oeste, que vai ligar os municípios de Vila Velha e Cariacica, já estão pavimentadas. O problema é que o fluxo de veículos não foi liberado no local e motoristas têm se arriscado perigosamente ao passar pela região.

Caminhões, carros e motos têm dividido um espaço estreito em alguns trechos que ainda não foram asfaltados. Além disso, os motoristas que passam pela região precisam ter cuidado com a sinalização confusa: placas orientam o fluxo dos veículos de forma contrária ao que indica a pintura na estrada.

Carros, caminhões e motos se arriscam ao atravessar a Leste-Oeste. O tráfego de veículos leves ainda não foi liberado pelo DER-ES. Crédito: Marcelo Prest

O DER informou que como alguns trechos são abertos para uso de empresas contratadas pelo órgão para concluir a obra, veículos da população do entorno acabam utilizando a rodovia para deslocamento.

Para evitar transtornos na obra e no trânsito, o DER ressalta que vai reforçar e ampliar os mecanismos de barreiras ao tráfego até a liberação da rodovia para veículos leves, o que deve ocorrer dentro de algumas semanas, finaliza a nota.

HISTÓRICO

2007

Início das obras da Rodovia Leste Oeste, com previsão de conclusão em 2009

2009

As obras ainda estão no início e a data da entrega foi adiada para 2015

2014

As obras foram paralisadas por falta de recursos

2015

Obras retomadas e nova data para conclusão da rodovia é 2017

Agosto de 2017

DER afirma que 80% da rodovia está concluída e que em dezembro o tráfego para veículos estaria liberado

Dezembro de 2017

DER diz que a chuva atrasou as obras e a via será aberta para passagem de veículos em fevereiro de 2018

Fevereiro de 2018

Liberação adiada para abril, mas só para carros pequenos

Abril de 2018