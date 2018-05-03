Atraso em obra e abandono na Rodovia Leste-Oeste

Lixo, mau cheiro e abandono. Esse é o triste cenário que quem passa pela Rodovia Leste-Oeste encontra. A estrada está em obra desde 2007. O prazo inicial era de entrega da intervenção em 2009, mas 11 anos já se passaram e a novela parece não ter fim. Agora, mais uma promessa não foi cumprida: veículos leves teriam a passagem liberada no final do mês de abril, o que não aconteceu. Apesar do tráfego ser proibido, caminhões, motocicletas e carros se arriscam para atravessar a estrada, que está inacabada.
Morador de Vale Encantado, em Vila Velha, José de Souza, de 76 anos, caminha todos os dias pela Leste-Oeste até o bairro Jardim Botânico, em Cariacica. Infelizmente, a atividade física do aposentado precisa ser dividida com o lixo e urubus. As pessoas tem coragem de jogar até cabeça de carneiro e resto de peixe na beira da estrada. Parece que a rodovia está abandonada.
Para evitar o trânsito da BR 262, o motorista de caminhão Cleiton Caldeira, 27, que também mora em Vale Encantado e trabalha em Viana, explica que passar pela Leste-Oeste é uma questão de necessidade. Na 262 o trajeto é mais longo e demorado. Aqui nos trechos de estrada de chão passo devagar. Se correr, o tombo é certo.
SUJEIRA
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), responsável pela obra da Leste-Oeste, informa, por meio de nota, que recolhe e dá destino a todo resíduo do processo de execução das obras. Porém, o DER pontua que não é atribuição legal do órgão recolher lixo urbano do local. Sobre o atraso na liberação da rodovia para veículos leves, o DER não deu resposta.
As prefeituras de Vila Velha e Cariacica informaram que a rodovia é de competência do DER, mas ambas informaram que realizam limpezas na região. Quem for pego em flagrante jogando lixo em lugar irregular pode ser multado. As multas variam entre R$ 50 a R$ 25 mil.
PERIGO NA PISTA
Apesar de ainda ter trechos de estrada de chão, algumas partes da Leste-Oeste, que vai ligar os municípios de Vila Velha e Cariacica, já estão pavimentadas. O problema é que o fluxo de veículos não foi liberado no local e motoristas têm se arriscado perigosamente ao passar pela região.
Caminhões, carros e motos têm dividido um espaço estreito em alguns trechos que ainda não foram asfaltados. Além disso, os motoristas que passam pela região precisam ter cuidado com a sinalização confusa: placas orientam o fluxo dos veículos de forma contrária ao que indica a pintura na estrada.
O DER informou que como alguns trechos são abertos para uso de empresas contratadas pelo órgão para concluir a obra, veículos da população do entorno acabam utilizando a rodovia para deslocamento.
Para evitar transtornos na obra e no trânsito, o DER ressalta que vai reforçar e ampliar os mecanismos de barreiras ao tráfego até a liberação da rodovia para veículos leves, o que deve ocorrer dentro de algumas semanas, finaliza a nota.
HISTÓRICO
2007
Início das obras da Rodovia Leste Oeste, com previsão de conclusão em 2009
2009
As obras ainda estão no início e a data da entrega foi adiada para 2015
2014
As obras foram paralisadas por falta de recursos
2015
Obras retomadas e nova data para conclusão da rodovia é 2017
Agosto de 2017
DER afirma que 80% da rodovia está concluída e que em dezembro o tráfego para veículos estaria liberado
Dezembro de 2017
DER diz que a chuva atrasou as obras e a via será aberta para passagem de veículos em fevereiro de 2018
Fevereiro de 2018
Liberação adiada para abril, mas só para carros pequenos
Abril de 2018
Liberação para veículos leves adiada. O DER-ES informou que isso deve ocorrer dentro de algumas semanas. O órgão não informou uma data exata.