Atrasados, candidatos lamentam não conseguirem chegar a tempo do Enem

Jovem chega no último minuto para o Enem Crédito: Reprodução

A partir das 13h30 deste domingo (11), milhares de candidatos fazem a segunda e última etapa das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em todo o Espírito Santo. No entanto, há algumas pessoas que não conseguiram chegar a tempo do fechamento dos portões - que estavam marcados para serem trancados às 13h - e com isso tiveram que adiar para o ano que vem o sonho de ingressar em uma universidade pelo processo seletivo.

O estudante Danilo dos Anjos, de 24 anos, faria o Enem pela primeira vez, se não tivesse chegado atrasado. Ele lamentou e culpou um serviço de transporte por aplicativo pelo atraso.

Solicitei três vezes a corrida. As duas primeiras foram canceladas. A terceira deu certo, mas o tempo não foi suficiente, justificou. Estudei muito este ano e gostaria de cursar Educação Física na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), mas agora vai ficar para o ano que vem, ressaltou.

A estudante Thaís Almeida, 21 anos, também chegou atrasada. Ela mora em Cariacica e veio de bicicleta para fazer a prova no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), de Vitória. Infelizmente não consegui chegar a tempo. Vim pela avenida Beira Mar e estava ventando muito, isso dificultou um pouco, explicou. Se eu fizesse o Enem e não conseguisse entrar para a UFES, utilizaria a minha pontuação para conseguir estudar por meio do Sisu, esclareceu.

Neste domingo, o Enem terá questões relacionadas a ciências da natureza e matemática. A duração da prova será de cinco horas.