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Vereadora assassinada

Ato em memória de Marielle: manifestantes protestam em Vitória

Um evento foi convocado pelo Facebook. Os manifestantes seguiram pela Avenida Maruípe com destino à Pracinha de Jucutuquara

Publicado em 20 de Março de 2018 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 20:10
Manifestantes se concentraram e prepararam cartazes no Horto de Maruípe, em Vitória Crédito: Miguel Mattar
Um grupo de pessoas esteve no Horto de Maruípe, em Vitória, para mais um ato em memória da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, assassinados na madrugada no dia 14 deste mês, no Rio de Janeiro.
De acordo com informações divulgadas em um evento no Facebook, às 16 horas os manifestantes seguiram caminhando em direção à Pracinha de Jucutuquara, onde aconteceriam apresentações artísticas a partir das 18 horas.
A manifestação estava prevista para acontecer até às 21 horas e alguns artistas iriam se apresentar na pracinha. Alguns manifestantes estiveram na praça para a programação que foi divulgada no evento.
PROGRAMAÇÃO
- Capoeira Angola
- Melanina MC's
- Theo Charbel
- Transe
- Gabi Brown
- As Alquimistas
- Preta Roots
- Gabi Deptulski (MMGL)
A Guarda Municipal de Vitória não soube informar a quantidade de pessoas presentes no ato. Os agentes informaram que não há lentidão na região. 

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