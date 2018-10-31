Até hipnose para evitar branco no Enem

Ih, deu branco! Os estudantes que vão realizar a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no próximo domingo, temem esse esquecimento repentino. Afinal, mesmo estudando durante o ano inteiro, o conteúdo pode fugir da cabeça na hora da prova. Para evitar isso, os professores e hipnoterapeutas Ailton dos Santos, André Zabatiero e Breno Xavier darão uma aula de hipnose gratuita na véspera do exame, no sábado, na Ufes, em Vitória.
Segundo Ailton, os esquecimentos têm origem emocional, principalmente por causa da ansiedade e do stress. O branco é um mecanismo de defesa do cérebro, como se fosse um chuveiro, que quando esquenta demais desliga, explicou.
A estudante Jully Moura, 17, disse que sente uma pressão psicológica muito grande porque o Enem é uma prova que vai meio que definir nosso futuro. Ela vai participar da aula, assim como as jovens Laís Natielli, 18, e Ludmila Sales, 17.
Justamente por ser um divisor de águas, termo usado pelo hipnoterapeuta Breno, que controlar as emoções é o desafio final dos participantes, garante ele. E é aí que entra a hipnose. Não é nem questão do transe, não precisa de um transe formal, somente com base na visualização e imaginação, conseguimos ajudar os alunos, conta.
Entre as técnicas e métodos que serão aplicados na aula, está o pathworking, que consiste em fazer os alunos imaginarem que já estão fazendo a prova.
Conforme Breno, isso faz com que os alunos se habituem ao processo, aumentando a chance de evitar picos de ansiedade. Laís vai tentar o Enem pela segunda vez, e disse que a ansiedade está batendo forte. Para se acalmar, escuta músicas e assiste a filmes. São coisas que eu gosto e me distraem.
Já o professor André revela que no transe hipnótico os alunos podem experimentar sensações, emoções, cores e gostos diversos. Ele ainda dá dicas para amenizar a ansiedade: mudar a postura e a maneira de respirar, para entrar em um estado de tranquilidade, eliminando o famoso branco.
A aula acontecerá na no Campus de Goiabeiras da Ufes, às 13h. Para se inscrever, é só entrar no site: goo.gl/forms/2YXUOd6jI-H5Rs5vI3.
MAIS ÔNIBUS PARA ATENDER PARTICIPANTES
De acordo com a Prefeitura de Vitória, para atender à demanda dos candidatos inscritos no Enem, as linhas de ônibus 121, 122, 124, 161, 163, 211, 241 e 310 terão reforço de três carros cada uma e ampliação dos horário nos dias de prova.
Já a Prefeitura de Vila Velha informou que o sistema de transporte municipal prevê um acréscimo de 30% nas 27 linhas de ônibus que circulam no município, no próximo domingo e no dia 11, quando acontecem as provas do exame.
Sobre o Sistema Transcol, a Ceturb informou ontem que divulgaria a definição sobre reforço e funcionamento da frota hoje.
Além disso, para garantir a fluidez do trânsito nos acessos aos locais de prova da Capital, a Rua de Lazer de Camburi (nos trechos de Jardim da Penha/Mata da Praia e Jardim Camburi), na Avenida Dante Michelini, vai funcionar, excepcionalmente, das 7h às 11h, e não até às 15h.
Já a Rua de Lazer do Centro, que funciona na Avenida Beira-Mar, não irá funcionar nessas datas. Também não estará liberada a ciclofaixa nas avenidas João Santos Filho e Alberto Torres, em Fradinhos, Jucutuquara e Ilha de Santa Maria.
Em compensação, a ciclofaixa que liga o Tancredão a Jardim Camburi, funcionará normalmente nos dois dias.
Inep:Aluno se inscreveu para Brasília
O Inep, que organiza o Enem, informou que não houve erro na divulgação do local de prova de Rodolfo Nagues, 17. Morador de Vila Velha, o aluno levou um susto ao receber o cartão de inscrição indicando que deveria fazer Enem em Brasília.
Segundo o Inep, não houve erro no sistema e o capixaba teria escolhido fazer o exame em Brasília na inscrição, em maio, ao invés de optar por Vila Velha. O instituto alega ter consultado a página do participante para chegar a essa conclusão.
Mas Rodolfo diz ter certeza de que escolheu realizar a prova em Vila Velha. Se fosse só a sigla do Estado, eu acharia que era um erro meu, porque ES (Espírito Santo) e DF (Distrito Federal) é próximo, mas depois tem a opção da cidade. Tenho certeza que marquei Vila Velha. Sem condições de ir à Brasília, ele vai à Justiça com um pedido de danos morais.