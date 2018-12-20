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Vitória

Ataque de abelhas isola avenida e deixa feridos em Jardim da Penha

Quatro pessoas foram socorridas para o Hospital São Lucas

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 12:48
Várias pessoas foram atacadas por um enxame de abelhas na manhã desta quinta-feira (20) na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, em Jardim da Penha, Vitória. Dentre elas, quatro foram socorridas para o Hospital São Lucas, na Capital, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que está no local e isola a via.
> Ataque de abelhas interdita trânsito em Vila Velha
Segundo testemunhas, o ataque começou por volta das 7h30 e, às 8h30, a avenida foi fechada. "As meninas de uma clínica odontológica me socorreram no desespero, porque assim que eu entrei entraram mais umas 10 pessoas. A gente fez uma plaquinha avisando ao pessoal para sair correndo porque tinha abelha, só que, mesmo assim, as pessoas continuavam passando. Por volta de umas 8h20 os bombeiros chegaram", diz a auxiliar odontológica Dandara Oliveira.
> Bombeiros orientam como proceder em casos de ataques de abelhas
Ela contou ainda que as pessoas estavam desesperadas correndo pela rua e sendo atacadas. "Tinha uma senhora que estava no consultório, que está na ambulância - no momento da entrevista -, ela levou umas 10 picadas de abelha, o olho dela estava inchado, o corpo dela todo marcado com os hematomas".
O empresário Luiz Carlos Pacheco, que tem loja no local, relatou o que viu. "De manhã foi muito tenso. Cheguei, estacionei o carro e não cheguei nem próximo. Mas, quando percebi o enxame, já corri na direção contrária, mas ainda fui ferroado umas três, quatro vezes. Realmente foi muito ruim. Várias pessoas foram ferroadas. Situação muito crítica. A colmeia fica em um poste. Acho que a situação agora está sob controle, mas, mesmo assim é muito perigoso passar próximo".
VEJA O MOMENTO DO SOCORRO
Os bombeiros ainda estão no local e usam uma roupa da corporação para socorrer quem passa pela avenida ou está preso em algum comércio da região. Por volta das 11h30 as abelhas foram retiradas do poste às 11h30. 
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não há previsão de liberar a avenida, já que tem muita abelha dispersa voando. 
Com informações de Eduardo Dias

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