Ataque de abelhas interdita trânsito em Vila Velha

A jornalista Manuela Ferreira, de 43 anos, passava pela pracinha de Vila Velha por volta das 14 horas para levar o filho ao pediatra, quando percebeu uma movimentação diferente. Quando se deu conta que era um ataque de abelhas, Manuela disse ter entrado rapidamente no prédio do consultório médico.

"Eu olhei para perto do sinal e vi muita gente se coçando, se sacudindo, foi então que percebi que era um ataque de abelhas. Estava com meu filho de três anos e logo entramos no prédio. Lá de cima, do consultório do médico, vimos os bombeiros e o Samu chegando. Um vendedor de picolé foi ferido pelas abelhas. Muita gente foi picada. Tanto que os bombeiros não queriam deixar ninguém sair do prédio. Eu só saí porque meu carro estava estacionado do lado oposto e mesmo assim um bombeiro gentilmente ofereceu a blusa dele para que eu cobrisse meu filho na hora de sair. Foi um verdadeiro caos. Estava todo mundo em pânico", disse a jornalista, que mora em Itapoã.