Assinantes participam de jantar de Dia dos Namorados em Vitória

Casais participaram de jantar e bate-papo na Rede Gazeta

Publicado em 7 de junho de 2019 às 23:02

 - Atualizado há 6 anos

A sexóloga Virginia Pelles falou sobre a comunicação no relacionamento Crédito: Marcelo Prest

O Centro de Eventos da sede da Rede Gazeta, em Vitória, virou cenário de amor na noite da última quinta-feira (6). O Clube A GAZETA recebeu casais de assinantes para brindarem um jantar de pré-Dia dos Namorados com cardápio e experiência especiais.

Antes de o menu - assinado pelo chef Luciano Victal - ser servido, os sorteados também puderam conversar com a sexóloga Virgínia Pelles, que falou sobre a importância da comunicação no relacionamento para os convidados.

> Como preparar a noite do Dia dos Namorados sem se sacrificar

Além da especialista, também houve apresentação de dois dançarinos premiados de balé da escola de dança de Monique Vieira. A noite foi embalada ao som de Junior Preto e da cantora Jenifer e os pratos do chef Luciano foram harmonizados com os vinhos selecionados da Uaine Group e mesa posta pela De Família.

Foram sorteados kits do Eat Together, com vinhos e petiscos, e também matrículas na escola de dança nas modalidades à escolha dos ganhadores.

Na saída, os convidados se despediram da noite com brigadeiros da doceria Amor com Açúcar e uma pimenteira, para apimentar a noite do Dia dos Namorados, celebrada na próxima quarta-feira, dia 12.

AS DICAS

Na mesma noite, a sexóloga também fez uma transmissão ao vivo no Gazeta Online dando dicas de como “esquentar” o relacionamento a dois. O vídeo completo pode ser visto na página do Facebook do Gazeta Online. Assista: 

VEJA AS FOTOS


