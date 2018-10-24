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Crime na zona rural

Assaltantes invadem fazenda e roubam mais de 20 mil reais em São Mateus

Crime aconteceu na zona rural de São Mateus, na noite desta terça-feira (23), quando cerca de 15 amigos estavam reunidos na fazenda. Além do dinheiro, foi roubado um carro, joias e cheques
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 13:15

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 13:15

Fachada do 13º Batalhão da Polícia Militar em São Mateus Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Cerca de quinze amigos foram rendidos por seis indivíduos armados e encapuzados em uma fazenda na zona rural de São Mateus, na noite desta terça-feira (23). Os criminosos roubaram cerca de R$ 22.800 em espécie, além de um veículo Toyota Hilux e outros objetos, como joias, cheques e cartões de crédito.
De acordo com a Polícia Militar, as testemunhas contaram que estavam em cerca de quinze amigos na fazenda quando foram surpreendidos pelos seis acusados, que usavam capuz e portavam armas de fogo. Do proprietário do local foram roubados R$ 15 mil em espécie. De um homem de 57 anos, os suspeitos levaram uma Toyota Hilux de cor prata, o documento do automóvel e ainda R$ 6 mil em espécie.
Outra vítima, um homem de 39 anos, teve que entregar aos assaltantes R$ 1.800 em espécie, documentos pessoais, um bloco de produtor rural, um documento de escritura de terra, duas alianças de ouro, duas pulseiras de ouro, oito cheques preenchidos, três talões de cheque e três cartões de crédito.
Procurada, a Polícia Civil informou, em nota, que é necessário que o caso seja formalizado em uma delegacia para que seja realizada uma investigação. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para a identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas, ressalta a nota.
Assaltantes armados invadem fazenda e roubam mais de 20 mil reais

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