As melhores praias do Estado segundo capixabas e turistas

Para curtir com a família: Praia de Setiba, em Guarapari foi eleita com 39,9% dos votos Crédito: Marcelo Prest

Ninguém melhor do que os próprios frequentadores para apontar quais são os destinos certos para este verão. Por isso, hoje os internautas do Gazeta Online são os donos da pauta. Foram eles que, com 6.564 votos, elegeram as melhores praias do Espírito Santo para os mais diversos públicos: desde os que buscam tranquilidade para admirar as belezas naturais e passar os dias com a família até os que não abrem mão de aproveitar o agito da estação, praticar esportes, surfar, se entregar à boa gastronomia e até mesmo arranjar um crush (expressão do momento para paquera).

As enquetes foram disponibilizadas no site entre a segunda (8) e a quinta-feira (11) da última semana. Capixabas e turistas puderam escolher suas favoritas nas sete categorias, com sete opções cada, definidas por jornalistas da Rede Gazeta.

Então a reportagem foi até as praias vencedoras para saber porque elas são as melhores (Veja ranking completo no final da matéria).

Com 39.9% dos votos, a Praia de Setiba, em Guarapari, foi a grande campeã entre os que preferem redutos calmos para levar a família. Para a jornalista Fernanda Rossi, 35, que curtia a praia esta semana, o lugar que é frequentado por ela desde a infância oferece a tranquilidade adequada para que sua filha e suas sobrinhas possam brincar livremente. É uma opção boa, com água limpa e barata em relação a outros tipo de lazer, diz.

Já a gerente comercial Gisele Falcão, 31, que está na praia com um grupo de 16 familiares, destaca também que em Setiba há poucas ondas, além de as águas serem rasas e, portanto, mais seguras para crianças. Mas ela, que é mãe de uma menina e está grávida de oito meses, dá a dica: Como há poucos restaurantes, os pais devem trazer comida. Também não há muita sombra, então o guarda-sol é importante. É preciso vir prevenido.

Juliana Oliveira Costa, 36, e o marido Marcelo Luiz Gonçalves Pizetta, 39, saíram de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para que o filho João Gabriel, de três anos, aproveite as águas de Setiba. Viemos aqui há cinco anos e queríamos que ele conhecesse. É realmente uma praia de família. Podemos sentar enquanto ele brinca à vontade, conta.

Para apreciar as belezas naturais: Três Praias, em Guarapari foi eleita com 28,7% dos votos Crédito: Marcelo Prest

BELEZAS NATURAIS

Contornando a praia dos Adventistas, em Guarapari, uma pequena trilha entre pedras dá acesso a um paraíso, onde as águas de longe são azuis e de perto são cristalinas. É esse clima bucólico que coloca as Três Praias no topo do ranking das praias mais bonitas do Estado, com 28.7% dos votos.

O músico Gessy Hoffmam Junior, 37, escolhe o local para passar o dia com a família e os amigos todos os anos. Eles, que moram em Vila Velha, carregam nas bolsas tudo o que precisam: desde a prancha das crianças até os lanches. Para a esposa, Mariane Hoffmam, a sensação é de estar em um lugar distante mesmo a 40 minutos de casa. É um lugar muito bonito. Eu me sinto realmente de férias, conta.

Pesquisas pela internet levaram Alan Mastranjo, 39, a levar as três sobrinhas às Três Praias. Elas, que são de Botucatu, São Paulo, se surpreenderam. É até mais bonito do que nós esperávamos. A cor do mar é diferente, diz Larissa Mastranjo, 17.

Sol e mar são os grandes protagonistas do verão, mas há quem não dispense uma bela dose de agito misturada ao calor. E em meio ao clima quente e de descontração dá até para arrumar uma paquera.

Para os que buscam tudo isso, o Estado também oferece opções. Segundo os internautas, a Praia do Morro, em Guarapari, é a melhor praia para curtir a agitação. Chegando lá, dá para entender o que levou o local a somar 27,3% dos votos: enquanto a areia da praia pe repleta de gente e de ambulantes, no calçadão e nas ruas as lojas, restaurantes e lanchonetes estão sempre cheias.





Os mineiros, que todos os anos são figuras carimbadas no balneário, aprovam a descontração. Samuel Sávio Pereira, de 27 anos, saiu de Conselheiro Lafaiete para conhecer o Estado junto com os amigos. Ele, que viu e entrou no mar pela primeira vez, conta o que mais gosta na praia: É um lugar muito bacana, movimentado e divertido. Além disso, o mar é lindo, disso.

A 12,4 km da Praia do Morro está a Bacutia, que por sua vez, é a favorita no quesito paquera. Para os internautas, o local de águas calmas e azuis é também ideal para arrumar um crush. Por isso, ela recebeu 34,5% dos votos. Bárbara Soares, 25, tem namorado, mas conhece a fama do lugar. No final de semana, muitos jovens vem para cá, até porque há uma casa de shows aqui perto. É para onde vêm as pessoas saradas, bonitas, brinca.

Futevôlei é um dos exercícios preferidos de quem frequenta a Praia da Costa, em Vila Velha, eleita a melhor para o esporte, com 27,1% Crédito: Marcelo Prest

PRAIA DA COSTA É O POINT DO ESPORTE E REGÊNCIA, A QUERIDINHA DO SURFE

Redes dominam a praia de Vila Velha. Em Regência, nem a lama espantou os surfistas. A Praia da Costa, em Vila Velha, foi escolhida pelos internautas do Gazeta Online como a melhor para a prática de esportes, com 27,1% dos votos. E não é para menos. Se de um lado a praia é ocupada pelos guarda-sóis dos banhistas, de outro, na maior parte da faixa de areia as redes dominam. São várias para a prática de diversos esportes, como o futevôlei, o beach tennis e o famoso vôlei de praia.

A comerciante Angelita Cavalcante, de 54 anos, pratica futevôlei com as amigas, três vezes por semana no local. Ela que não gosta de academia, diz ganhar boa forma com o esporte na praia, e confirma: o título foi merecido. São 54 anos de Praia da Costa. Todos os esportes foram praticados a vida inteira aqui. Já joguei frescobol, vôlei de praia e agora o futevôlei, que é o melhor de todos, afirma Angelita.





A designer de moda Tita Duarte, 54, também possui um grande histórico de esportes na Praia da Costa. Ela fala que o futevôlei virou vício em dobro. Transformou o corpo e pode fazer o que mais gosta que é o banho de mar. Transformei meu corpo depois que comecei fazer futevôlei. Além do bem estar tenho a oportunidade de usufruir desse mar. Vou para o trabalho com a energia renovada, disse Tita.

A personal trainer, Mariana Los Costa, 44, é outra apaixonada pela praia. Ela mora em Vitória e pratica beach tennis com o aposentado Osvaldo Pires Vieira, em Vila Velha. Além da faixa de areia, a água é gostosa. Podemos dar aquele mergulho depois. É muito animado e não dá vontade de ir embora, comenta.

Falando em esporte, mesmo depois de ser invadida pela lama da barragem de Mariana, da Samarco, a praia de Regência, em Linhares, continua a queridinha dos que adoram pegar ondas. Ela foi eleita a melhor para surfar, com 33,9%.

A MELHOR GASTRONOMIA ESTÁ EM MANGUINHOS

Mas quando o assunto chega ao paladar, a preferência dos capixabas e turistas está na Serra, mais precisamente, nos restaurantes que cercam a praia de Manguinhos. O local foi eleito com 28,5% dos votos como o melhor ponto para desfrutar da gastronomia.

A administradora mineira Margareth Cummings, 55, mora em Miami, nos Estados Unidos, e está de férias com a família em Manguinhos pela segunda vez. Já experimentei a comida de todos os restaurantes. É muito saborosa. Eu me sinto em casa, diz.

O engenheiro civil, Sérgio Santana e a esposa Teresa Santana comemoraram 27 anos de casados em um restaurante de Manguinhos. Aqui há uma massa grande de pessoas apaixonadas por Manguinhos. O lugar é bonito e a comida é boa. Essa é a singularidade, afirmou Sérgio.