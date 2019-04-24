História do ES

As lendas do Convento da Penha desde a construção

Uma das lendas é a visão dos holandeses quando, ao tentarem assaltar o Convento, foram impedidos por soldados a pé e a cavalo que desciam das nuvens, em torno do santuário, para fazer a sua defesa

Publicado em 24 de abril de 2019 às 11:43 - Atualizado há 6 anos

Invasão dos holandeses retrada em pintura de Benedito Calixto Crédito: Chico Guedes/Arquivo/A Gazeta

Com mais de 400 anos de história, o Convento da Penha é cercado de lendas desde a sua construção. O ponto turístico, localizado em um penhasco de 154 metros de altitude, em Vila Velha, é um dos mais visitados do Espírito Santo. Rodeado de mata, o Santuário de Nossa Senhora da Penha guarda os seus mistérios. O Gazeta Online recuperou algumas dessas lendas.

1. Desaparecimento do painel

Certo dia desapareceu o painel da Virgem da capela de São Francisco. O devoto franciscano ficou muito triste e imediatamente andou à procura de seu tesouro nas matas espessas da montanha.

Depois de longa procura, encontrou no alto da penha entre as duas palmeiras. Feliz, ele recolocou o painel na capela de São Francisco, mas o desaparecimento repetiu-se mais duas vezes, sendo o painel sempre encontrado no mesmo lugar.

Frei Palácios reconheceu nestes sinais a vontade de Nossa Senhora em querer que se construísse uma capela no local indicado. E ela foi construída.

2. Fonte de água

Outra lenda fala da fonte de Nossa Senhora que brotou no alto do penhasco, logo que a construção do Convento teve início, possibilitando a realização das obras. A fonte estancou depois que as obras terminaram.

3. Bichinhos de Frei Pedro Palácios

É também conhecida a lenda de que frei Pedro Palácios vivia na companhia de um gato e de um cachorro, na capelinha de São Francisco, que o frade construiu no campinho, no morro da Penha.

Conta esta lenda que, quando o religioso tinha de se ausentar do morro por algum tempo, deixava, para seus companheiros comer, tantos bolinhos de farinha quantos seriam os dias de sua ausência.

E os animais comiam apenas cada uma das suas "rações" diárias, sendo a última delas no regresso do frade.

4. Encomenda da imagem

Sobre a imagem de Nossa Senhora da Penha, existe a lenda de que a pessoa a quem frei Pedro encarregou de fazer a sua encomenda, em Portugal, esqueceu de fazê-la.

Na véspera de voltar para o Espírito Santo, esse encarregado recebeu, de um desconhecido, a imagem de Nossa Senhora, esculpida em madeira de acordo com as indicações de Frei Pedro.

5. Invasão dos holandeses

Faz parte também do lendário da Penha a visão que tiveram os holandeses, no século XVII, quando, ao tentar assaltar o Convento (imagem que abre essa reportagem), foram impedidos por soldados a pé e a cavalo que desciam das nuvens, em torno do santuário, para fazer a sua defesa.

Esta lenda serviu de inspiração ao pintor Benedito Calixto, para um dos quadros que se acha exposto na galeria ao lado da igreja do Convento.

6. Chuva na seca

Turistas apreciando o quadro O Milagre da Seca que foi feita em 1769 e fica exposto no Convento da Penha Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo A Gazeta

Ainda na galeria ao lado da igreja do Convento, do mesmo autor, há um outro painel que tem por motivo a procissão marítima que conduziu a imagem de Nossa Senhora da Penha até Vitória, para acabar com a grande seca de 1769 que afetava a sede da capitania que estorricava as matas dos seus morros, enquanto a do Convento se mantinha viçosa. Diz a lenda que, logo após a procissão, a chuva chegou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta